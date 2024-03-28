На какой срок лучше брать кредит, чтобы суметь его отдать?

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Срок кредита зависит от множества факторов. Например, размер ежемесячного платежа: чем длиннее срок кредита, тем меньше будет платеж, но придется платить больше процентов. Кроме того, имеет значение цель кредита: если вы берете кредит на что-то, что быстро утратит свою исходную цену (скажем, автомобиль), то лучше срок кредита подгонять под срок эксплуатации товара. Также важна ваша финансовая ситуация: если вы ожидаете изменения в доходах или расходах, это может повлиять на вашу способность выплачивать кредит. Если у вас есть планы на будущее, которые могут повлиять на вашу финансовую ситуацию, их тоже надо учитывать.
Накануне обязательно сравните условия предоставления кредита в крупных банках — как правило, при прочих равных есть условия, более выгодные для вас. Банки периодически проводят акции, в рамках которых снижают процентную ставку при оформлении кредита до определенной даты.
Что касается сроков, то временные рамки зависят от условий кредитной программы. Обычно потребительские кредиты выдают на срок от 6-12 месяцев до 5-7 лет, кредиты с залогом недвижимости и ипотеку — от 1 года до 10-30 лет.
Если есть такая возможность, то лучше использовать доступные средства для досрочного погашения кредита, чтобы снизить общую сумму ежемесячного платежа.
Подробнее — в материале Newia.