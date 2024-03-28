Модульбанк: В топ ниш на маркетплейсах вошли одежда, аксессуары и электроника

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:42
Маркетплейсы обладают очевидными преимуществами: они предлагают широкий ассортимент товаров, которые можно приобрести быстро и удобно не выходя из дома. Эксперты полагают, что данный рынок имеет огромный потенциал, учитывая, что он находится на стадии активного развития. Какие ниши на российских маркетплейсах развиваются наиболее быстро?
Согласно аналитическому сервису «МаркетМетрика» от Модульбанка, самыми быстрорастущими нишами на российских маркетплейсах являются одежда и обувь, аксессуары и электроника. Сервис «МаркетМетрика» синхронизирован с ведущими российскими маркетплейсами, что позволяет пользователям получить информацию о товарах по разным ключевым параметрам, таким как бренд, каталог или ключевые слова. Оценка проводится с учетом актуальных трендов, пишет rostovgazeta.ru.
Однако, как отмечает директор Модульбанка по маркетплейсам Ирина Максюта, данный анализ не учитывает информацию о трендовых товарах, которые могут появляться и исчезать быстро, например новогодние товары или другая праздничная атрибутика.
Анализ данных, полученных с помощью «МаркетМетрики», показывает, что в последнее время на отечественных маркетплейсах наблюдается стабильный спрос на товары для здоровья и красоты. Это обусловлено ростом осведомленности потребителей о здоровом образе жизни, о средствах по уходу. Кроме того, потребители все больше доверяют онлайн-платформам и, следовательно, чаще заказывают свои любимые бренды через интернет, не беспокоясь нарваться на подделку.
В последние годы на маркетплейсах также наблюдается рост продаж товаров для дома и интерьера. На этих платформах представлено множество вариантов, а часто цены оказываются привлекательнее, чем в обычных магазинах. Интересной тенденцией стало то, что россияне все чаще стали приобретать на маркетплейсах крупногабаритные товары, включая мебель, сантехнику, автомобильные шины и даже такие специфические продукты, как лодки.
При анализе российского рынка онлайн-продавцы активно используют возможности различных сервисов с уникальными функциональными возможностями. Среди них Moneyplace, Marketplace Analytics и MegaIndex. Эти сервисы подходят под конкретные задачи продавцов. Например, «МаркетМетрика» может помочь выбрать нишу, открыть магазин и произвести оптимизацию. Крупные компании также используют подобные сервисы для масштабирования своего бизнеса. Тем более что расти есть куда: в России в первом полугодии 2023 года продажи на интернет-площадках увеличились на 20% и составили 2,7 трлн рублей (данные Ассоциации компаний интернет-торговли). Продажи на отечественных электронных площадках составляют более 97% от общего объема розничных продаж в стране.