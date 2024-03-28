Модульбанк: В топ ниш на маркетплейсах вошли одежда, аксессуары и электроника

При анализе российского рынка онлайн-продавцы активно используют возможности различных сервисов с уникальными функциональными возможностями. Среди них Moneyplace, Marketplace Analytics и MegaIndex. Эти сервисы подходят под конкретные задачи продавцов. Например, «МаркетМетрика» может помочь выбрать нишу, открыть магазин и произвести оптимизацию. Крупные компании также используют подобные сервисы для масштабирования своего бизнеса. Тем более что расти есть куда: в России в первом полугодии 2023 года продажи на интернет-площадках увеличились на 20% и составили 2,7 трлн рублей (данные Ассоциации компаний интернет-торговли). Продажи на отечественных электронных площадках составляют более 97% от общего объема розничных продаж в стране.