Массовые проверки водителей проходят в Башкирии

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
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Updated Сегодня, 12:35
Массовые проверки проводятся сегодня, 28 марта, на 11 км автодороги Уфа-Оренбург, сообщает руководитель региональный Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе и пресечение случаев управления ТС в состоянии алкогольного опьянения. Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.
Отмечается, что на мероприятии совместно с сотрудниками ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ, ОГИБДД ОМВД России по Уфимскому району задействованы сотрудники Федеральной службы судебных приставов.