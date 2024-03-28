Массовые проверки водителей проходят в Башкирии

Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе и пресечение случаев управления ТС в состоянии алкогольного опьянения. Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.