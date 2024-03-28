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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 12:35

Массовые проверки водителей проходят в Башкирии

Массовые проверки водителей проходят в Башкирии

28 марта 2024, 11:38
Фото: 1MI
Профилактические мероприятия ГИБДД республики проходят сегодня на автодороге P-240, сообщили в пресс-службе Гоавтоинспекции.

Массовые проверки проводятся сегодня, 28 марта, на 11 км автодороги Уфа-Оренбург, сообщает руководитель региональный Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

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Мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе и пресечение случаев управления ТС в состоянии алкогольного опьянения. Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.

Отмечается, что на мероприятии совместно с сотрудниками ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ, ОГИБДД ОМВД России по Уфимскому району задействованы сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

#Общество#Город#ГИБДД#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Проверки водителей
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