Команда «ТПП РБ» победила в региональном чемпионате «Ночной хоккейной лиги»

Спортсмены «ТПП РБ» в этом сезоне играют уверенно и сильно — сразу несколько матчей им удалось завершить с разгромным счетом, причем не только в Уфе, но и по всей республике. Теперь команда будет бороться за призовые места на Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночной хоккейной лиги» в Сочи.



— Удерживать лидерство сложнее, чем однажды победить. Команда «ТПП РБ» знает об этом не понаслышке: уже четыре года подряд наши спортсмены — обладатели кубка РБ! А всё благодаря огромной силе воли хоккеистов и, конечно, нашей поддержке команды, — подчеркнул президент Федерации хоккея РБ Тимур Хакимов.