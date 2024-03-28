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Команда «ТПП РБ» победила в региональном чемпионате «Ночной хоккейной лиги»

Команда «ТПП РБ» победила в региональном чемпионате «Ночной хоккейной лиги»

28 марта 2024, 12:22
Фото: ТПП РБ
В спортивном комплексе «Астра» состоялся финальный матч команды «ТПП РБ» с ХК «Уфа» в рамках чемпионата «Ночной хоккейной лиги». Хоккеисты «ТПП РБ» обошли соперников со счетом 9:1.

Спортсмены «ТПП РБ» в этом сезоне играют уверенно и сильно — сразу несколько матчей им удалось завершить с разгромным счетом, причем не только в Уфе, но и по всей республике. Теперь команда будет бороться за призовые места на Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд «Ночной хоккейной лиги» в Сочи.

— Удерживать лидерство сложнее, чем однажды победить. Команда «ТПП РБ» знает об этом не понаслышке: уже четыре года подряд наши спортсмены — обладатели кубка РБ! А всё благодаря огромной силе воли хоккеистов и, конечно, нашей поддержке команды, — подчеркнул президент Федерации хоккея РБ Тимур Хакимов.

Фото: ТПП РБ

Ночная хоккейная лига — наиболее масштабный проект в любительском спорте России. Лига создана в 2011 году по поручению Президента России Владимира Путина и известных хоккеистов для развития и популяризации массового любительского хоккея, пропаганды ЗОЖ и создания условий для спортивных занятий среди населения. Лига состоит из двух этапов: регионального чемпионата и фестиваля хоккея. В качестве главного приза победители получают грант Президента России на строительство ледового дворца в своем регионе.

#Спорт#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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