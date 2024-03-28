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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Известно, как изменится движение на «кольце» Центрального рынка в Уфе

Известно, как изменится движение на «кольце» Центрального рынка в Уфе

28 марта 2024, 10:10
Фото: 1MI
Ранее власти заявили о планах разбить новый сквер рядом со зданием Центрального рынка.

Главархитектура Уфы представила проект изменения движения на «кольце» Центрального рынка.

Видео: UTV.ru

Напомним, согласно проектам планировки и межевания, принятым в 2021 году, в Уфе будет снесено более 6 тыс квадратных метров зданий. Власти планируют на 90 метров продлить трамвайную линию. Самое неожиданное изменение — вместо кольца возле ТК «Центральный» появится «П-образный» перекрёсток. Ранее мы писали, что в середине кольца собирались обустроить сквер.

Как сообщал ранее Mkset, в рамках благоустройства территории сквера планируется обновить бортовые камни, уложить тротуарную плитку, установить опоры освещения и 30 метров скамеек индивидуального изготовления. Также предусмотрено озеленение территории. В сквере высадят деревья и клумбы с многолетними цветами.

Здание Центрального рынка в Уфе появилось на «Авито»
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#Город#Видео#Уфа#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Движение транспорта#Схема движения#Центральный рынок
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