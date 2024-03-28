Известно, как изменится движение на «кольце» Центрального рынка в Уфе

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Главархитектура Уфы представила проект изменения движения на «кольце» Центрального рынка.
Напомним, согласно проектам планировки и межевания, принятым в 2021 году, в Уфе будет снесено более 6 тыс квадратных метров зданий. Власти планируют на 90 метров продлить трамвайную линию. Самое неожиданное изменение — вместо кольца возле ТК «Центральный» появится «П-образный» перекрёсток. Ранее мы писали, что в середине кольца собирались обустроить сквер.
Как сообщал ранее Mkset, в рамках благоустройства территории сквера планируется обновить бортовые камни, уложить тротуарную плитку, установить опоры освещения и 30 метров скамеек индивидуального изготовления. Также предусмотрено озеленение территории. В сквере высадят деревья и клумбы с многолетними цветами.