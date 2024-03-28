Известно, как изменится движение на «кольце» Центрального рынка в Уфе

Напомним, согласно проектам планировки и межевания, принятым в 2021 году, в Уфе будет снесено более 6 тыс квадратных метров зданий. Власти планируют на 90 метров продлить трамвайную линию. Самое неожиданное изменение — вместо кольца возле ТК «Центральный» появится «П-образный» перекрёсток. Ранее мы писали, что в середине кольца собирались обустроить сквер.