Умершим в день выписки жителем Уфы занялся СК

В комментариях пользователи не понимают, почему они должны рисковать своими жизнями. Они не хотят идти к врачам без уверенности в их способностях. Жители Башкирии уверены, что нужно не возбуждать уголовные дела, а проводить более строгие экзамены в медуниверситетах.