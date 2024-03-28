Умершим в день выписки жителем Уфы занялся СК

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. На данный момент неизвестно, кто станет его фигурантами.
Пенсионеру в уфимском онкодиспансере вырезали опухоль, но после этого он жаловался на боли в груди. Медперсонал, по словам родственников, игнорировал обращения пациента.
Пенсионер скончался в день выписки, а вскрытие показало запущенное воспаление. Предположительно, шов на пищеводе разошелся сразу после хирургических вмешательств. Минздрав пообещал провести внутреннюю проверку.
В комментариях пользователи не понимают, почему они должны рисковать своими жизнями. Они не хотят идти к врачам без уверенности в их способностях. Жители Башкирии уверены, что нужно не возбуждать уголовные дела, а проводить более строгие экзамены в медуниверситетах.