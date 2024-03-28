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Умершим в день выписки жителем Уфы занялся СК

Умершим в день выписки жителем Уфы занялся СК

28 марта 2024, 13:40
Фото: 1MI
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело после смерти 65-летнего жителя Кумертау. Вячеслав Первукшин не справился с осложнениями после операции. Об этом пишет Telegram-канал Mash batash.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. На данный момент неизвестно, кто станет его фигурантами.

Пенсионеру в уфимском онкодиспансере вырезали опухоль, но после этого он жаловался на боли в груди. Медперсонал, по словам родственников, игнорировал обращения пациента.

Пенсионер скончался в день выписки, а вскрытие показало запущенное воспаление. Предположительно, шов на пищеводе разошелся сразу после хирургических вмешательств. Минздрав пообещал провести внутреннюю проверку.

В комментариях пользователи не понимают, почему они должны рисковать своими жизнями. Они не хотят идти к врачам без уверенности в их способностях. Жители Башкирии уверены, что нужно не возбуждать уголовные дела, а проводить более строгие экзамены в медуниверситетах.

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