Хабиров пообещал восстановить арку Бельского моста

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Глава Башкирии Радий Хабиров у себя в соцсетях рассказал о ходе капремонта Бельского моста. Руководитель региона отметил, что рабочие практически полностью завершили демонтаж арки старой переправы.
«Когда капремонт завершится, обязательно ее восстановим — внешний облик и размеры останутся прежними. Для города, окруженного реками, мосты имеют очень большое значение. Сегодня мы одновременно ремонтируем мост в створе ул. Воровского через Белую и Шакшинский мост через Уфимку — его тоже сдадим в этом году. Это неудобно в моменте, но позволит избежать проблем в будущем. Поэтому еще раз прошу горожан потерпеть», — написал Хабиров.
Напомним, капитальный ремонт старого «арочного» моста через реку Белую в створе улицы Воровского входит в перечень объектов к 450-летию основания города Уфы. В марте 2022 года мостостроители приступили к строительно-монтажным работам на объекте.