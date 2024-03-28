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Хабиров пообещал восстановить арку Бельского моста

Хабиров пообещал восстановить арку Бельского моста

28 марта 2024, 06:58
Фото: Максим Штурм / mkset.ru
Глава республики рассказал о ходе ремонта переправы.

Глава Башкирии Радий Хабиров у себя в соцсетях рассказал о ходе капремонта Бельского моста. Руководитель региона отметил, что рабочие практически полностью завершили демонтаж арки старой переправы.

Смотрим, как демонтируют арку старого Бельского моста в Уфе
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«Когда капремонт завершится, обязательно ее восстановим — внешний облик и размеры останутся прежними. Для города, окруженного реками, мосты имеют очень большое значение. Сегодня мы одновременно ремонтируем мост в створе ул. Воровского через Белую и Шакшинский мост через Уфимку — его тоже сдадим в этом году. Это неудобно в моменте, но позволит избежать проблем в будущем. Поэтому еще раз прошу горожан потерпеть», — написал Хабиров.

Напомним, капитальный ремонт старого «арочного» моста через реку Белую в створе улицы Воровского входит в перечень объектов к 450-летию основания города Уфы. В марте 2022 года мостостроители приступили к строительно-монтажным работам на объекте.

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#Уфа#Дороги#Капремонт#Бельский мост#Юбилей Уфы
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