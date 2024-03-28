Демонтаж арки на старом Бельском мосту, эвакуации и ужесточение законов в Башкирии

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Уфе эвакуировали Республиканский кардиоцентр и Советский райсуд. В кардиоцентре заявили, что это связано с «экстренной ситуацией», Советском районном суде, — что к ним поступило анонимное сообщении о минировании здания. Также эвакуации прошли в уфимских учебных заведениях: УКСИВТ и БГАУ. Примечательно, что для студентов и сотрудников колледжа это уже вторая эвакуация за неделю.
Депутаты регионального Госсобрания одобрили в окончательном чтении законопроект об увеличении штрафов за выгул собак в общественных местах без поводка и намордника. Минимальный размер штрафа, таким образом, будет увеличен в четыре раза: с 500 руб. до 2 тыс. рублей, максимальный — с 2 тыс. до 4 тыс. рублей.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что рабочие практически полностью завершили демонтаж арки старого Бельского моста в Уфе. По его словам, внешний вид моста останется прежним — по завершении работ арку восстановят.
Жители поселка Орловка в Янаульском районе Башкирии оказались отрезаны от мира из-за размытой дороги. Подъездные пути теперь под водой и в грязи. Дорога из глины и песка с приходом весны превратилась в непроходимую грязь. Из-за этого в село не завозят продукты, дети не ходят в школу.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев занял 12 место в списке лучших мэров по версии центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Рейтинг составлен за январь–март этого года. Всего в рейтинг вошли мэры 88 городов. Отмечается, что в список не включили представителей Московской и Ленинградской областей.
Жители признанного объектом культурного наследия дома по адресу ул. Зенцова, 77/1 из-за сломанной канализации вынуждены выливать использованную воду прямо в окно. В 2019 году был признан аварийным — жильцов должны были расселить до 2022 года, однако этого так и не произошло. Проблемы усугубились с началом строительства новостроек. Коммуникации дома оказались в зоне застройки, в результаты вся канализационная система оказалась выведена из строя.