Демонтаж арки на старом Бельском мосту, эвакуации и ужесточение законов в Башкирии

В Уфе эвакуировали Республиканский кардиоцентр и Советский райсуд. В кардиоцентре заявили, что это связано с «‎экстренной ситуацией»‎, Советском районном суде, — что к ним поступило анонимное сообщении о минировании здания. Также эвакуации прошли в уфимских учебных заведениях: УКСИВТ и БГАУ. Примечательно, что для студентов и сотрудников колледжа это уже вторая эвакуация за неделю.