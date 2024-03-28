Автомобиль нетрезвого водителя из Башкирии изъяли и передали на нужды СВО

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В феврале 2022 года в Башкирии задержали мужчину, управлявшего своим автомобилем «Рено Дастер» в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему выписали штраф 30 000 рублей, а также лишили права на управление ТС на срок 1 год 6 месяцев.
С того момента прошло чуть больше года, в апреле 2023, мужчина снова сел за руль нетрезвым. Отмечается, что экспертиза показала 1,352 миллиграмм алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха. За повторное правонарушение было возбуждено уголовное дело.
Суд приговорил 37-летнего уфимца к 120 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств сроком на два года. Кроме того, конфискован автомобиль марки «Рено Дастер», принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления — иномарку по решению суда обратили в собственность государства.
На днях сотрудниками службы судебных приставов транспортное средство, хранившееся на специализированной стоянке, было изъято и передано на нужды СВО.