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Автомобиль нетрезвого водителя из Башкирии изъяли и передали на нужды СВО

Автомобиль нетрезвого водителя из Башкирии изъяли и передали на нужды СВО

28 марта 2024, 11:32
Фото: 1MI
Полицейские и служба судебных приставов передали обращенную в собственность государства иномарку на нужды спецоперации, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

В феврале 2022 года в Башкирии задержали мужчину, управлявшего своим автомобилем «Рено Дастер» в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему выписали штраф 30 000 рублей, а также лишили права на управление ТС на срок 1 год 6 месяцев.

С того момента прошло чуть больше года, в апреле 2023, мужчина снова сел за руль нетрезвым. Отмечается, что экспертиза показала 1,352 миллиграмм алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха. За повторное правонарушение было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил 37-летнего уфимца к 120 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств сроком на два года. Кроме того, конфискован автомобиль марки «Рено Дастер», принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления — иномарку по решению суда обратили в собственность государства.

На днях сотрудниками службы судебных приставов транспортное средство, хранившееся на специализированной стоянке, было изъято и передано на нужды СВО.

#Происшествия#Город#Уфа#ГИБДД#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Алкогольное опьянение
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