Автомобиль нетрезвого водителя из Башкирии изъяли и передали на нужды СВО

С того момента прошло чуть больше года, в апреле 2023, мужчина снова сел за руль нетрезвым. Отмечается, что экспертиза показала 1,352 миллиграмм алкоголя в литре выдыхаемого им воздуха. За повторное правонарушение было возбуждено уголовное дело.