Врач-анестезист рассказал о работе медиков в день теракта в «Крокусе»

Как пишет RT, бригада Сахарова прибыла на место происшествия одной из первых. По его словам, медики еще не знали о произошедшем теракте, но когда увидели людей, которые без верхней одежды бежали по МКАД, поняли это. Сахаров распределил по машинам скорой помощи лично свыше тридцати пострадавших, среди которых были и фатальные. Врач рассказал, что среди жертв трагедии была женщина с перерезанным горлом, мужчина с огнестрельным ранением в грудную клетку, который на момент осмотра был в состоянии клинической смерти. По словам Сахарова, осознание происходящего пришло к нему не сразу, а только по возвращению домой после дежурства, где его встречали дети. Опыт, холодный расчет и алгоритмы помогли врачу в работе в тот день.