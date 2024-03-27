mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Врач-анестезист рассказал о работе медиков в день теракта в «Крокусе»

Врач-анестезист рассказал о работе медиков в день теракта в «Крокусе»

27 марта 2024, 09:31
Фото: 1MI
Врач-анестезист Вячеслав Сахаров, бригада которого спасала пострадавших в день теракта в красногорском «Крокусе», рассказал о работе медиков.

Как пишет RT, бригада Сахарова прибыла на место происшествия одной из первых. По его словам, медики еще не знали о произошедшем теракте, но когда увидели людей, которые без верхней одежды бежали по МКАД, поняли это. Сахаров распределил по машинам скорой помощи лично свыше тридцати пострадавших, среди которых были и фатальные. Врач рассказал, что среди жертв трагедии была женщина с перерезанным горлом, мужчина с огнестрельным ранением в грудную клетку, который на момент осмотра был в состоянии клинической смерти. По словам Сахарова, осознание происходящего пришло к нему не сразу, а только по возвращению домой после дежурства, где его встречали дети. Опыт, холодный расчет и алгоритмы помогли врачу в работе в тот день.

Подпишитесь
В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии
Сегодня, 03:46
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Вчера, 10:36
«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
Сегодня, 03:34
На вылетевшем из Уфы самолете произошел пожар
Сегодня, 10:19
В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая
Сегодня, 09:47
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"