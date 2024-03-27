Возвращение смертной казни в Россию: как и зачем?

Говоря об истории вопроса, стоит сказать, что Россия стала первой страной в мире, которая отменила смертную казнь, — по инициативе императрицы Елизаветы в 1753 году. Согласно указу, казнь не приводили в действие — осужденного символически приводили на плаху, а потом отправляли в вечную ссылку. При Екатерине II запрет сняли, но до ХХ века смертная казнь в России оставалась исключительным явлением — в основном предназначенной для организаторов госпереворотов. Активно казнили в царской России — в 1905–1907 гг.: тогда казнили 2981 революционеров за убийство 10 тыс. представителей власти. Во времена сталинских репрессий только за 1937–1938 гг. более 1,5 млн человек были арестованы, из них 681,7 тыс. — расстреляли.