Возвращение смертной казни в Россию: как и зачем?

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В России уже успели уточнить, что для отмены моратория на смертную казнь в России нужно менять Конституцию, еще раз. Пока что депутат Михаил Шеремет направил в Конституционный суд запрос о законных основаниях для отмены моратория, но там пока не комментируют этот вопрос.
Говоря об истории вопроса, стоит сказать, что Россия стала первой страной в мире, которая отменила смертную казнь, — по инициативе императрицы Елизаветы в 1753 году. Согласно указу, казнь не приводили в действие — осужденного символически приводили на плаху, а потом отправляли в вечную ссылку. При Екатерине II запрет сняли, но до ХХ века смертная казнь в России оставалась исключительным явлением — в основном предназначенной для организаторов госпереворотов. Активно казнили в царской России — в 1905–1907 гг.: тогда казнили 2981 революционеров за убийство 10 тыс. представителей власти. Во времена сталинских репрессий только за 1937–1938 гг. более 1,5 млн человек были арестованы, из них 681,7 тыс. — расстреляли.
В современной России сложилась ситуация, похожая на положение при Елизавете. С одной стороны, российские законы содержат смертную казнь (ст. 44 УК РФ). При этом Конституция РФ в ст. 20 говорит, что смертная казнь может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Вместе с тем запрет на применение смертной казни в России был установлен в 1999 году Верховным судом.
Эксперты считают, что призывы вернуть смертную казнь сейчас лежат, скорее, в эмоциональной плоскости. И хотя мнения разделились, противники возврата смертной казни сейчас не в мейнстриме. Впрочем, есть весомые контраргументы. Например, уровень преступности при наличии смертной казни не снижается, а пожизненное заключение для многих преступников может быть страшнее смертной казни. Кроме того, принцип «око за око» ближе к средневековью, чем к XXI веку, да и судам свойственно ошибаться. А смертная казнь не имеет права на ошибку.
Подробнее — в материале «Новых известий».