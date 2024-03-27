В Уфе возле «Планеты» «поплыл грунт»

Строительство дороги на улице Рудольфа Нуреева производила ООО «Компания „Потенциал“» Татьяны Матросовой за 81,9 млн рублей. Эта же фирма благоустраивала улицу за 18,4 млн рублей. Однако конкретно данный участок дороги возводился обществом «Дортранстрой» и был введён в эксплуатацию в 2020 году. Стоимость строительно-монтажных работ на II этапе строительства улицы Рудольфа Нуреева составила 183,5 млн рублей (по данным официального портала госзакупок).