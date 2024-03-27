В Уфе возле «Планеты» «поплыл грунт»

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В микрорайоне «Глумилино» в Уфе начала разрушаться дорога. Кадры повреждения дорожного полотна опубликовал телеграм-канал «БашДТП | Bash.dtp.official».
Как сообщают авторы видео, инцидент произошёл возле дома по адресу ул. Рудольфа Нуреева, 16. На кадрах видно, как внедорожник провалился задними колёсами в асфальт, под которым бурным потоком протекает вода.
Редакция Mkset.ru обратилась за комментариями о случившемся в администрацию города. Пресс-служба мэрии ответила, что инцидент зафиксирован властями в ходе мониторинга новостных порталов.
— На участке улицы Рудольфа Нуреева в районе дома № 16 образовалась просадка грунта проезжей части. Информация оперативно передана всем службам для осуществления выезда на место и принятия соответствующих мер. Причина будет установлена службами после осмотра.
Строительство дороги на улице Рудольфа Нуреева производила ООО «Компания „Потенциал“» Татьяны Матросовой за 81,9 млн рублей. Эта же фирма благоустраивала улицу за 18,4 млн рублей. Однако конкретно данный участок дороги возводился обществом «Дортранстрой» и был введён в эксплуатацию в 2020 году. Стоимость строительно-монтажных работ на II этапе строительства улицы Рудольфа Нуреева составила 183,5 млн рублей (по данным официального портала госзакупок).
Местные жители утверждают, что причина провала кроется в подмыве нижнего слоя дорожного полота грунтовыми водами.
Ранее в Глумилино уже происходили аварии с просадкой грунта — в феврале обвалилась смотровая яма канализационных сетей.