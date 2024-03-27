«Великолепную семерку» из Башкирии задержали с девятью килограммами наркотиков

Сотрудникам полиции удалось вычислить башкирских контрабандистов. В результате обыска у задержанной группы людей изъяли более 70 пакетов с наркотой общим весом более 9 кг. Накануне суд вынес приговор торговцам смертью, приговорив участников к лишению свободы на сроки от 9 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.