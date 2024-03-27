«Великолепную семерку» из Башкирии задержали с девятью килограммами наркотиков

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Возможность заработать подсудимые нашли в Интернете. Неизвестные предложили торговать синтетическими наркотиками в Уфе и Мелеузе, а также сбывать опасные вещества на территориях Уфимского, Мелеузовского, Кушнаренковского, Кармаскалинского районов республики, используя «тайники-закладки».
Перед тем, как приступить к работе семь человек прошли подробное обучение. На продажу компания получала крупную партию наркотиков, которую подсудимые фасовали по пакетам и раскладывали их в оговорённых городах и районах.
Сотрудникам полиции удалось вычислить башкирских контрабандистов. В результате обыска у задержанной группы людей изъяли более 70 пакетов с наркотой общим весом более 9 кг. Накануне суд вынес приговор торговцам смертью, приговорив участников к лишению свободы на сроки от 9 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.