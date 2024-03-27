В Уфе водитель автобуса высадил детей прямо на проезжей части

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Мужчина, за рулем автобуса, следовал из Максимовки в торговый центр «Мега». На одной из остановок маршрута в общественный транспорт зашли четверо несовершеннолетних детей. Но до своей остановки они так и не доехали. Водитель отказался принимать оплату по банковской карте и высадил ребят на проезжей части дороги в посёлке Максимовка.
Позже в прокуратуру Калининского района поступило обращение одного из родителей несовершеннолетних с жалобой и просьбой взять под контроль данную ситуацию.