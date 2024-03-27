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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Башкирии водитель маршрутки выгнал детей из автобуса

В Уфе водитель автобуса высадил детей прямо на проезжей части

27 марта 2024, 10:41
Фото: 1MI

В Башкирии водитель маршрутки выгнал детей из автобуса

За инцидент взялась прокуратура.

Мужчина, за рулем автобуса, следовал из Максимовки в торговый центр «Мега». На одной из остановок маршрута в общественный транспорт зашли четверо несовершеннолетних детей. Но до своей остановки они так и не доехали. Водитель отказался принимать оплату по банковской карте и высадил ребят на проезжей части дороги в посёлке Максимовка.

Позже в прокуратуру Калининского района поступило обращение одного из родителей несовершеннолетних с жалобой и просьбой взять под контроль данную ситуацию.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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