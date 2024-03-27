В Уфе в районе проспекта Октября сгорел светофор

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Пламя объяло светофор рядом в пересечением проспекта Октября и бульвара Славы в Уфе. Видеозаписью очевидец поделился в одном в телеграм-канале «БашДТП».
На кадрах видно, как сигнальный фонарь ярко искрится, а от горящего корпуса поднимается густой столб дыма. Как рассказал автор видеозаписи, инцидент случился вечером 25 марта.
«Снимай быстрее. Ой, ужас какой. Что происходит?», — говорит закадровый голос.