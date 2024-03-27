mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Уфе загорелся светофор

В Уфе в районе проспекта Октября сгорел светофор

27 марта 2024, 04:09
Фото: PxHere

В Уфе загорелся светофор

Водитель снял происходящее на видео.

Пламя объяло светофор рядом в пересечением проспекта Октября и бульвара Славы в Уфе. Видеозаписью очевидец поделился в одном в телеграм-канале «БашДТП».

На кадрах видно, как сигнальный фонарь ярко искрится, а от горящего корпуса поднимается густой столб дыма. Как рассказал автор видеозаписи, инцидент случился вечером 25 марта.

Видео: PxHere

«Снимай быстрее. Ой, ужас какой. Что происходит?», — говорит закадровый голос.

#Видео#Уфа
Подпишитесь
В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии
Сегодня, 03:46
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Вчера, 10:36
«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
Сегодня, 03:34
Жителей Башкирии пугают согласившимися на теракт людьми
Вчера, 13:29
В Башкирии полиция пресекла канал сбыта огнестрельного оружия
Сегодня, 06:37
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"