В Минстрое Башкирии думают над повышением стоимости жилья

Министерство строительства Башкирии сообщает о том, что во второй квартал 2024 года цена за 1 квадратный метр жилья может вырасти. В планах ведомства утвердить среднюю рыночную стоимость «квадрата» до 109,5 тыс. руб. Тогда этот показатель окажется на 4,3% больше, чем в первом квартале года. Ранее стоимость одно квадратного метра жилья составляла 104,9 тыс. руб.