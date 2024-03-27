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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Башкирии ещё на 4% могут вырасти цены на жильё

В Минстрое Башкирии думают над повышением стоимости жилья

27 марта 2024, 12:10
Фото: 1MI

В Башкирии ещё на 4% могут вырасти цены на жильё

Обсуждение проекта продлится до 1 апреля.

Министерство строительства Башкирии сообщает о том, что во второй квартал 2024 года цена за 1 квадратный метр жилья может вырасти. В планах ведомства утвердить среднюю рыночную стоимость «квадрата» до 109,5 тыс. руб. Тогда этот показатель окажется на 4,3% больше, чем в первом квартале года. Ранее стоимость одно квадратного метра жилья составляла 104,9 тыс. руб.

Проект уже вынесли на общественное обсуждение, опубликовав на сайте министерства. Решение должно быть принято до 1 апреля.

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Как известно, министерство каждый квартал проводит подсчёт средней рыночной стоимости жилой площади. Показатель необходимо утвердить, чтобы рассчитать размер субсидий, положенных для отдельных категорий граждан. Как правило, это жители нуждающиеся в улучшении условий жизни. Отметим, что у таких категорий населения есть возможность воспользоваться средствами, которые предоставляются из федерального и республиканского бюджетов на покупку жилья или для участия в строительстве.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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