В Госдуме рассмотрят предложение депутатов Башкирии об усложнении дарения квартир

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Госдума в мае этого года рассмотрит в первом чтении законопроект депутатов Курултая Башкирии против квартирных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Авторы инициативы предлагают ввести обязательно нотариальное удостоверение сделок дарения, кроме случаев, когда договоры заключаются близкими родственниками.
Как пояснил спикер Констатин Толкачев, существующий сегодня порядок заключения сделок удобен, однако широко используется преступниками для обмана доверчивых людей.
«Жертвами злоумышленников часто становятся одинокие пожилые граждане, у которых есть проблемы со здоровьем, с памятью и которые в среднем более доверчивы и меньше разбираются в правовых вопросах, чем люди помоложе, — сказал Толкачев. — Чтобы оградить граждан от мошенников, нужно изменить сам правовой механизм и пересмотреть упрощенную процедуру. Нотариальное удостоверение сделок защитит имущественные права».