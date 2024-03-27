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В Госдуме рассмотрят закон депутатов Башкирии против «квартирных мошенников»

В Госдуме рассмотрят предложение депутатов Башкирии об усложнении дарения квартир

27 марта 2024, 05:46
Фото: FreePik

В Госдуме рассмотрят закон депутатов Башкирии против «квартирных мошенников»

Народные избранники предложили усложнить сделки о дарении квартир.

Госдума в мае этого года рассмотрит в первом чтении законопроект депутатов Курултая Башкирии против квартирных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Авторы инициативы предлагают ввести обязательно нотариальное удостоверение сделок дарения, кроме случаев, когда договоры заключаются близкими родственниками.

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Как пояснил спикер Констатин Толкачев, существующий сегодня порядок заключения сделок удобен, однако широко используется преступниками для обмана доверчивых людей.

«Жертвами злоумышленников часто становятся одинокие пожилые граждане, у которых есть проблемы со здоровьем, с памятью и которые в среднем более доверчивы и меньше разбираются в правовых вопросах, чем люди помоложе, — сказал Толкачев. — Чтобы оградить граждан от мошенников, нужно изменить сам правовой механизм и пересмотреть упрощенную процедуру. Нотариальное удостоверение сделок защитит имущественные права».

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#Уфа
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