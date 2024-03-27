В Госдуме рассмотрят предложение депутатов Башкирии об усложнении дарения квартир

«Жертвами злоумышленников часто становятся одинокие пожилые граждане, у которых есть проблемы со здоровьем, с памятью и которые в среднем более доверчивы и меньше разбираются в правовых вопросах, чем люди помоложе, — сказал Толкачев. — Чтобы оградить граждан от мошенников, нужно изменить сам правовой механизм и пересмотреть упрощенную процедуру. Нотариальное удостоверение сделок защитит имущественные права».