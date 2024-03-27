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Крупнейшая ледовая переправа через реку Белая закрыта в Башкирии

В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая

27 марта 2024, 09:47
Фото: 1MI

Крупнейшая ледовая переправа через реку Белая закрыта в Башкирии

Она была длиной несколько километров.

Сегодня 27 марта администрация Краснокамского района объявила о закрытии ледовой переправы через реку Белая в с. Староянзигитово. Располагается она на границе Татарстана и Башкортостана. На переправе уменьшилась толщина льда, на проезжей части появились трещины и участки с открытой водой. Все это создает опасность для людей.

Эта дорога была востребована среди водителей, направляющихся в сторону Казани, поэтому многие автомобилисты восприняли новость о её закрытии с долей сожаления.

«Понимаю, что закрытие переправы необходимо в целях нашей безопасности, но она очень выручала и сокращала дорогу от Башкирии до Татарстана. Сейчас придётся делать большой крюк через Дюртюли, » — говорит местный житель Краснокамского района.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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