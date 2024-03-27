В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Сегодня 27 марта администрация Краснокамского района объявила о закрытии ледовой переправы через реку Белая в с. Староянзигитово. Располагается она на границе Татарстана и Башкортостана. На переправе уменьшилась толщина льда, на проезжей части появились трещины и участки с открытой водой. Все это создает опасность для людей.
Эта дорога была востребована среди водителей, направляющихся в сторону Казани, поэтому многие автомобилисты восприняли новость о её закрытии с долей сожаления.
«Понимаю, что закрытие переправы необходимо в целях нашей безопасности, но она очень выручала и сокращала дорогу от Башкирии до Татарстана. Сейчас придётся делать большой крюк через Дюртюли, » — говорит местный житель Краснокамского района.