В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая

Сегодня 27 марта администрация Краснокамского района объявила о закрытии ледовой переправы через реку Белая в с. Староянзигитово. Располагается она на границе Татарстана и Башкортостана. На переправе уменьшилась толщина льда, на проезжей части появились трещины и участки с открытой водой. Все это создает опасность для людей.