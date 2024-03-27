В Башкирии полиция пресекла канал сбыта огнестрельного оружия

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
В Уфе полицейские задержали нелегального торговца огнестрельным оружием. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
46-летний уфимец связался с сообщником из другого региона, который обеспечивал товаром криминалитет. Подозреваемого задержали сразу после продажи самодельного пистолета — полицейские пометили купюры люминесцентным порошком, из-за которых отвертеться у нелегального торговца не получилось.
«В ходе досмотра у подозреваемого изъято 45 тысяч рублей, которые он получил в результате сделки. Помимо этого, в кармане обнаружили самодельный пистолет-ручку. Согласно экспертизе Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ все оружие является самодельным, либо переделанным, также как и патроны к ним», — гласит сообщение МВД.
Позже правоохранители установили остальных сообщников уфимца, проживающих в Кирове. Информацию передали местному отделу полиции, вскоре злоумышленников задержали.