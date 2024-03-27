В Башкирии полиция пресекла канал сбыта огнестрельного оружия

46-летний уфимец связался с сообщником из другого региона, который обеспечивал товаром криминалитет. Подозреваемого задержали сразу после продажи самодельного пистолета — полицейские пометили купюры люминесцентным порошком, из-за которых отвертеться у нелегального торговца не получилось.