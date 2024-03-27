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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

У уфимца изъяли пистолет-ручку с боевыми патронами

В Башкирии полиция пресекла канал сбыта огнестрельного оружия

27 марта 2024, 06:37
Фото: FreePik

У уфимца изъяли пистолет-ручку с боевыми патронами

Горожанин вместе с сообщником торговал самодельным «шпионским» оружием.

В Уфе полицейские задержали нелегального торговца огнестрельным оружием. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

46-летний уфимец связался с сообщником из другого региона, который обеспечивал товаром криминалитет. Подозреваемого задержали сразу после продажи самодельного пистолета — полицейские пометили купюры люминесцентным порошком, из-за которых отвертеться у нелегального торговца не получилось.

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«В ходе досмотра у подозреваемого изъято 45 тысяч рублей, которые он получил в результате сделки. Помимо этого, в кармане обнаружили самодельный пистолет-ручку. Согласно экспертизе Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ все оружие является самодельным, либо переделанным, также как и патроны к ним», — гласит сообщение МВД.

Позже правоохранители установили остальных сообщников уфимца, проживающих в Кирове. Информацию передали местному отделу полиции, вскоре злоумышленников задержали.

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#Уфа
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