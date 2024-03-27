В Башкирии насильник напал на семилетнюю девочку

Инцидент случился 26 марта в селе Кандры. Потерпевшая возвращалась домой к бабушке, по пути ее и настиг злоумышленник. Придя домой, девочка рассказала все маме. Та, в свою очередь, сообщила о произошедшем в полицию, вскоре педофила задержали.