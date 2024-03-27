В Башкирии насильник напал на семилетнюю девочку

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Семилетняя девочка стала жертвой домогательств со стороны 23-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следкома республики.
Инцидент случился 26 марта в селе Кандры. Потерпевшая возвращалась домой к бабушке, по пути ее и настиг злоумышленник. Придя домой, девочка рассказала все маме. Та, в свою очередь, сообщила о произошедшем в полицию, вскоре педофила задержали.
Как сообщил Mkset собственный источник, подозреваемый болен ВИЧ. Собеседник издания утверждает, что мужчина домогался до девочки, но до изнасилования не дошло. Потерпевшую осмотрели медики.
По данным Следкома, педофил после предъявления собранных доказательств во всем сознался. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление против совершеннолетней.
«В настоящее время с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщают следователи.