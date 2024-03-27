mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Башкирии ВИЧ-инфицированный педофил домогался до семилетней девочки

В Башкирии насильник напал на семилетнюю девочку

27 марта 2024, 08:22
Фото: Следком

В Башкирии ВИЧ-инфицированный педофил домогался до семилетней девочки

Мужчину уже задержали.

Семилетняя девочка стала жертвой домогательств со стороны 23-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Следкома республики.

Инцидент случился 26 марта в селе Кандры. Потерпевшая возвращалась домой к бабушке, по пути ее и настиг злоумышленник. Придя домой, девочка рассказала все маме. Та, в свою очередь, сообщила о произошедшем в полицию, вскоре педофила задержали.

«Понравилась»: За секс-преступления против детей в Уфе вынесли приговор насильнику
Узнать подробнее

Как сообщил Mkset собственный источник, подозреваемый болен ВИЧ. Собеседник издания утверждает, что мужчина домогался до девочки, но до изнасилования не дошло. Потерпевшую осмотрели медики.

По данным Следкома, педофил после предъявления собранных доказательств во всем сознался. Известно, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление против совершеннолетней.

«В настоящее время с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщают следователи.

Читайте также:
Помилованный за участие в СВО преступник изнасиловал 11-летнюю девочку в Соль-Илецке
#Происшествия#Уфа
Подпишитесь
В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии
Сегодня, 03:46
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Вчера, 10:36
«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
Сегодня, 03:34
На вылетевшем из Уфы самолете произошел пожар
Сегодня, 10:19
В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая
Сегодня, 09:47
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"