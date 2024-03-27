mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

В Башкирии фура на огромной скорости снесла ГАЗель: водитель погиб на месте

В Башкирии фура сбила припаркованную «Газель» с водителем

27 марта 2024, 03:52
Фото: ГИБДД

В Башкирии фура на огромной скорости снесла ГАЗель: водитель погиб на месте

Отечественная машина была припаркована на обочине.

Жертвой страшной аварии с фурой стал 57-летний житель Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Трагический инцидент случился на трассе М-5 в Туймазинском районе. Фура «Вольво» на высокой скорости врезалась в припаркованную на обочине «Газель», в которой в этот момент находился водитель.

Военком из Башкирии попал в смертельную аварию
Узнать подробнее

Управлявший фурой самарец вызвал на место скорую, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть 57-летний пострадавшего, сидевшего за рулем отечественного авто. Водитель фуры не пострадал.

Сейчас на месте работают оперативные службы, проводится проверка.

Читайте также:
Прокуратура устроила проверку после смертельного ДТП с военкомом в БашкирииСпортсменка из Уфы погибла в страшном ДТП с мамойПервое ДТП произошло на Восточном выезде спустя двое суток после открытия
#Происшествия#Уфа
Подпишитесь
В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии
Сегодня, 03:46
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Вчера, 10:36
«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
Сегодня, 03:34
Жителей Башкирии пугают согласившимися на теракт людьми
Вчера, 13:29
В Башкирии полиция пресекла канал сбыта огнестрельного оружия
Сегодня, 06:37
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"