В Башкирии фура сбила припаркованную «Газель» с водителем

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Жертвой страшной аварии с фурой стал 57-летний житель Башкирии, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
Трагический инцидент случился на трассе М-5 в Туймазинском районе. Фура «Вольво» на высокой скорости врезалась в припаркованную на обочине «Газель», в которой в этот момент находился водитель.
Управлявший фурой самарец вызвал на место скорую, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть 57-летний пострадавшего, сидевшего за рулем отечественного авто. Водитель фуры не пострадал.
Сейчас на месте работают оперативные службы, проводится проверка.