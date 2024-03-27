В Башкирии больше не осталось ледовых переправ

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
С сегодняшнего дня в связи с повышением температуры воздуха закрылась ледовая переправа через реку Белая в селе Староянзигитово Краснокамского района. Водителям запрещено теперь выходить на лед.
Ранее закрылись переправы в Караидельском районе на реке Уфа. Она соединяла населенные пункты Караидель и Абызово. Недоступна переправа и в городе Бирск на реке Белая.
Водителей просят заранее продумать маршрут в заданных направлениях. Нужно не допускать выезда на лед вопреки устанавливаемым запрещающим знакам.