mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

В Башкирии больше не осталось ледовых переправ

В Башкирии больше не осталось ледовых переправ

27 марта 2024, 16:29
Фото: 1MI
В Башкортостане прекратили работать все ледовые переправы. Об этом предупредили в госкомитете РБ по чрезвычайной ситуации.

С сегодняшнего дня в связи с повышением температуры воздуха закрылась ледовая переправа через реку Белая в селе Староянзигитово Краснокамского района. Водителям запрещено теперь выходить на лед.

Ранее закрылись переправы в Караидельском районе на реке Уфа. Она соединяла населенные пункты Караидель и Абызово. Недоступна переправа и в городе Бирск на реке Белая.

Водителей просят заранее продумать маршрут в заданных направлениях. Нужно не допускать выезда на лед вопреки устанавливаемым запрещающим знакам.

В Башкирии осталась одна действующая ледовая переправа
Узнать подробнее
Читайте также:
В небе над Башкирией будут летать вертолеты и беспилотникиВ Башкирском селе из-за паводка заблокированы 300 человекВоенный из Башкирии захватил бронетехнику ВСУ
#Общество#Башкортостан#Ледовая переправа#Марина Шорина
Подпишитесь
В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии
Сегодня, 03:46
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Вчера, 10:36
«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
Сегодня, 03:34
На вылетевшем из Уфы самолете произошел пожар
Сегодня, 10:19
В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая
Сегодня, 09:47
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"