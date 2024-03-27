Уфимцы атаковали мэра города жалобами на мусор

Мэр Уфы попросил не засорять город

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заметил, что стал получать множество жалоб на мусор. Он заявил, что в город его никто не завозит, намекая, что жители сами виноваты в такой обстановке. Подробности он написал в своем Telegram-канале.