Уфимцы атаковали мэра города жалобами на мусор

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
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Updated Сегодня, 16:06
«И он не растворяется сам по себе», — добавил градоначальник. Он отметил, что власти уже начали приводить город в порядок после зимы.
Кроме того, с 1 апреля стартует весенний месячник по санитарной уборке. Общегородские субботники запланированы 6, 20 и 27 апреля.
Прикрепленные фотографии являются наглядным примером неуважительного отношения к окружающим, считает Мавлиев. В прошлом году жителям одного из домов от мэра подарили банки для сбора окурков. Он рекомендовал делиться адресами, куда привезти надо в 2024-м.
Напомним, что улицы Уфы начали мыть шампунем. Таким образом их готовят к летнему сезону.