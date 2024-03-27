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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Мэр Уфы попросил не засорять город

Уфимцы атаковали мэра города жалобами на мусор

27 марта 2024, 16:04
Фото: Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы попросил не засорять город

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заметил, что стал получать множество жалоб на мусор. Он заявил, что в город его никто не завозит, намекая, что жители сами виноваты в такой обстановке. Подробности он написал в своем Telegram-канале.
«И он не растворяется сам по себе», — добавил градоначальник. Он отметил, что власти уже начали приводить город в порядок после зимы.

Кроме того, с 1 апреля стартует весенний месячник по санитарной уборке. Общегородские субботники запланированы 6, 20 и 27 апреля.

Прикрепленные фотографии являются наглядным примером неуважительного отношения к окружающим, считает Мавлиев. В прошлом году жителям одного из домов от мэра подарили банки для сбора окурков. Он рекомендовал делиться адресами, куда привезти надо в 2024-м.

Напомним, что улицы Уфы начали мыть шампунем. Таким образом их готовят к летнему сезону.

Улицы Уфы отмыли шампунем
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#Общество#Уфа#Мусор#Ратмир Мавлиев#Марина Шорина
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