mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Уфимскую общественницу задержали по подозрению в экстремизме

Уфимскую общественницу задержали по подозрению в экстремизме

27 марта 2024, 16:53
Фото: mkset.ru
Правоохранительные органы задержали уфимскую общественницу и журналистку портала RusNews Ольгу Комлеву. По неподтвержденным данным, ей вменяют организацию деятельности экстремистской организации.

Сейчас женщина находится в следственном комитете по Кировскому району и ждет адвоката по назначению. Предварительно, ее задержание может быть связано с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией*.

Первое задержание Комлевой было еще в апреле 2021 года. Тогда женщина провела в отделе полиции почти семь часов. У нее есть малолетний ребенок, а потому закон разрешает задержание максимум на три часа.

* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Читайте также:
Уфимец выстрелил себе в лицо во время вечеринкиВ Уфе пьяный водитель устроил аварию на угнанной машинеУфимцы атаковали мэра города жалобами на мусор
#Общество#Уфа#Задержание#МВД России#Марина Шорина
Подпишитесь
В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии
Сегодня, 03:46
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Вчера, 10:36
«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
Сегодня, 03:34
На вылетевшем из Уфы самолете произошел пожар
Сегодня, 10:19
В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая
Сегодня, 09:47
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"