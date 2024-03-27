Уфимскую общественницу задержали по подозрению в экстремизме

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Сейчас женщина находится в следственном комитете по Кировскому району и ждет адвоката по назначению. Предварительно, ее задержание может быть связано с деятельностью Фонда борьбы с коррупцией*.
Первое задержание Комлевой было еще в апреле 2021 года. Тогда женщина провела в отделе полиции почти семь часов. У нее есть малолетний ребенок, а потому закон разрешает задержание максимум на три часа.
* — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.