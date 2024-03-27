«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Стример из Башкирии во время трансляции сделал спорное заявление о трауре по погибшим в результате нападения террористов на «Крокус Сити Холл». Напомним, теракт стал самым кровавым со времен захвата школы в Беслане.
Во время стрима один из подписчиков упомянул, что в стране сейчас траур. Срываясь на крик, блогер в футболке «Палестина» начинает с отборным матом утверждать, что Башкирию это не касается. Судя по интонации, стример в этот момент был «под градусом».
«"Траур в стране», кто написал? Это в вашей стране траур. У нас в Башкирии траура нет. У вас отдельное государство», — сказал стример.
На разных каналах на платформе YouTube у стримера по несколько сотен подписчиков. Основной контент на трансляциях состоит из пьяных разговоров и выходок автора канала.