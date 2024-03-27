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Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Стример из Башкирии высказался против скорбящих по жертвам теракта

«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии

27 марта 2024, 03:34
Фото: YouTube

Стример из Башкирии высказался против скорбящих по жертвам теракта

Блогер навлек на себя гнев пользователей соцсетей.

Стример из Башкирии во время трансляции сделал спорное заявление о трауре по погибшим в результате нападения террористов на «Крокус Сити Холл». Напомним, теракт стал самым кровавым со времен захвата школы в Беслане.

Во время стрима один из подписчиков упомянул, что в стране сейчас траур. Срываясь на крик, блогер в футболке «Палестина» начинает с отборным матом утверждать, что Башкирию это не касается. Судя по интонации, стример в этот момент был «под градусом».

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«"Траур в стране», кто написал? Это в вашей стране траур. У нас в Башкирии траура нет. У вас отдельное государство», — сказал стример.

На разных каналах на платформе YouTube у стримера по несколько сотен подписчиков. Основной контент на трансляциях состоит из пьяных разговоров и выходок автора канала.

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