Страсти по смертной казни, уголовное дело в отношение начальника ОГИБДД в Башкирии

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
После теракта в «Крокус Сити Холл» СМИ и «лидеры общественного мнения» вновь заговорили о перспективах или бесперспективности смертной казни в России. Башкортостанские деятели не остались в стороне от дискуссий. По мнению общественников, те, кто хочет отменить мораторий на смертную казнь, занимаются популизмом, а само обсуждение стало возможным лишь из-за «сильного психоэмоционального волнения». И лишь Азамат Галин заявил, что террористы «субъектами права не являются».
В Амурской области арестовали директора рудника «Пионер», в котором под завалами находятся 5 вахтовиков из Сибая и Учалов. Непосредственного начальника золотого месторождения обвиняют в нарушении требований безопасности при проведении работ. Вышестоящее руководство и собственники АО «Покровский рудник», которому принадлежит «Пионер», обходятся без внимания правоохранителей.
Начальник ОГИБДД по Альшеевскому району решил подзаработать, создав бизнес на маршрутном такси. Вместо себя он нанял водителя, который возил пассажиров даже после лишения права. Сотрудники ДПС обнаружили факт езды без прав, но их начальник потребовал не привлекать водителя к ответственности. Вскоре об этом узнало УФСБ. Как итог — уголовные дела по двум статьям и увольнение со службы в полиции.
Начальник полиции Стерлибашевского района ушёл добровольцем на СВО и погиб. Об этом рассказали в администрациях Дёмского района Уфы и Стерлибашевского района. Ранее мужчина участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В Кигинском районе простились с рабочим агропромышленного комплекса.
Самолёт, вылетевший из Уфы в Сургут, вынужден был вернуться обратно — по этому поводу в столичном аэропорту объявили тревогу. На борту находилось 6 членов экипажа и более сотни пассажиров. Воздушное судно было признано непригодным для полётов.
Блогер из Башкортостана попытался доказать, что траур в Москве не касается других регионов. Выйдя в эфир в нетрезвом виде, он называл Россию «вашей страной», которая якобы не имеет отношения к республике. Правоохранители увидели в действиях блогера оправдание террористической деятельности.