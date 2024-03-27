Страсти по смертной казни, уголовное дело в отношение начальника ОГИБДД в Башкирии

После теракта в «Крокус Сити Холл» СМИ и «лидеры общественного мнения» вновь заговорили о перспективах или бесперспективности смертной казни в России. Башкортостанские деятели не остались в стороне от дискуссий. По мнению общественников, те, кто хочет отменить мораторий на смертную казнь, занимаются популизмом, а само обсуждение стало возможным лишь из-за «сильного психоэмоционального волнения». И лишь Азамат Галин заявил, что террористы «субъектами права не являются».