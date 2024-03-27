Сочинцы дали оценку работе мэра Алексея Копайгородского

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Published Сегодня, 11:46
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Updated Сегодня, 11:46
Алексей Сергеевич Копайгородский руководит городом пятый год, и за это время в Сочи были построены новые мосты, дороги, удобные транспортные развязки. Как говорят сами жители Сочи, за городскими парками теперь ухаживают, зоны отдыха сделали более комфортными. В городе появилось много новых спортивных и культурных объектов, строятся школы и детские сады, открываются гостиницы, кафе, рестораны. Город теперь принимает туристов в любое время года, даже зимой на местных горнолыжных курортах, передает yugopolis.ru.
Многое сделано в рамках нацпроекта «Культура». Кроме того, при действующем мэре объем финансирования туристического направления в городе вырос в 10 раз с 2021 года. При Алексее Копайгородском также сохраняются исторические курортные комплексы, в том числе санаторий «Маяк», который в перспективе получит статус современного оздоровительного центра для тех, кто страдает нарушением слуха.
«Есть все основания считать, что в скором времени Сочи станет крупнейшей в России здравницей. Мэр Копайгородский инициирует важные в этом направлении проекты, при нем началось строительство не только гостиниц, но и санаториев, это очень важно», — говорит пенсионерка Татьяна, проживающая в Сочи с рождения.
Также, по мнению горожан, за время работы Копайгородского было реализовано несколько знаковых проектов в области экологии: принят комплекс мер по повышению качества воды в местной реке, открылись природные парки, заповедники.
Если верить отзывам и соцопросам, которые в городе проводят постоянно, сочинцы доверяют своему мэру и положительно оценивают его работу.
«Копайгородский — первый мэр, который работает на совесть, на благо нашего города. Он использует все свои ресурсы, возможности и действительно радеет за Сочи, старается сделать жизнь горожан лучше», — считает Николай, пенсионер, живущий в Сочи 30 лет.
Помимо прочего, жители Сочи отмечают повышение уровня развития транспортной сети, инфраструктуры, достойный уровень здравоохранения, образования, высокие темпы строительства жилья. По мнению многих сочинцев, при Копайгородском в городе сократилась до минимума безработица.
При нынешнем мэре Сочи становится более привлекательным для инвесторов. Это обуславливает интенсивный рост местной экономики и, как следствие, появление вакансий, в том числе для местных жителей.
Больше об изменениях города при мэре Копайгородском можно прочитать здесь.