mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Мэр Сочи Копайгородский

Сочинцы дали оценку работе мэра Алексея Копайгородского

27 марта 2024, 11:46
Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Мэр Сочи Копайгородский
Глава сочинской администрации Алексей Копайгородский достаточно много сделал для города в сфере строительства социальной и туристической инфраструктуры, сохранения экологии. Так считают рядовые жители города, прожившие в Сочи всю жизнь, и отдельные экономисты и политологи.
Алексей Сергеевич КопайгородскийАлексей Сергеевич Копайгородский
Алексей Сергеевич Копайгородский
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Алексей Сергеевич Копайгородский руководит городом пятый год, и за это время в Сочи были построены новые мосты, дороги, удобные транспортные развязки. Как говорят сами жители Сочи, за городскими парками теперь ухаживают, зоны отдыха сделали более комфортными. В городе появилось много новых спортивных и культурных объектов, строятся школы и детские сады, открываются гостиницы, кафе, рестораны. Город теперь принимает туристов в любое время года, даже зимой на местных горнолыжных курортах, передает yugopolis.ru.

Многое сделано в рамках нацпроекта «Культура». Кроме того, при действующем мэре объем финансирования туристического направления в городе вырос в 10 раз с 2021 года. При Алексее Копайгородском также сохраняются исторические курортные комплексы, в том числе санаторий «Маяк», который в перспективе получит статус современного оздоровительного центра для тех, кто страдает нарушением слуха.

«Есть все основания считать, что в скором времени Сочи станет крупнейшей в России здравницей. Мэр Копайгородский инициирует важные в этом направлении проекты, при нем началось строительство не только гостиниц, но и санаториев, это очень важно», — говорит пенсионерка Татьяна, проживающая в Сочи с рождения.

Также, по мнению горожан, за время работы Копайгородского было реализовано несколько знаковых проектов в области экологии: принят комплекс мер по повышению качества воды в местной реке, открылись природные парки, заповедники.

Если верить отзывам и соцопросам, которые в городе проводят постоянно, сочинцы доверяют своему мэру и положительно оценивают его работу.

«Копайгородский — первый мэр, который работает на совесть, на благо нашего города. Он использует все свои ресурсы, возможности и действительно радеет за Сочи, старается сделать жизнь горожан лучше», — считает Николай, пенсионер, живущий в Сочи 30 лет.

Помимо прочего, жители Сочи отмечают повышение уровня развития транспортной сети, инфраструктуры, достойный уровень здравоохранения, образования, высокие темпы строительства жилья. По мнению многих сочинцев, при Копайгородском в городе сократилась до минимума безработица.

При нынешнем мэре Сочи становится более привлекательным для инвесторов. Это обуславливает интенсивный рост местной экономики и, как следствие, появление вакансий, в том числе для местных жителей.

Больше об изменениях города при мэре Копайгородском можно прочитать здесь.

#Копайгородский Алексей Сергеевич
Подпишитесь
В России вернут смертную казнь? Что говорят общественники из Башкирии
Сегодня, 03:46
Баня или апартаменты: в Уфе вспыхнул скандал из-за строительства 35-этажной гостиницы
Вчера, 10:36
«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
Сегодня, 03:34
На вылетевшем из Уфы самолете произошел пожар
Сегодня, 10:19
В Башкирии закрыли крупнейшую ледовую переправу через реку Белая
Сегодня, 09:47
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"