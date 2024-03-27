Сочинцы дали оценку работе мэра Алексея Копайгородского

Алексей Сергеевич Копайгородский руководит городом пятый год, и за это время в Сочи были построены новые мосты, дороги, удобные транспортные развязки. Как говорят сами жители Сочи, за городскими парками теперь ухаживают, зоны отдыха сделали более комфортными. В городе появилось много новых спортивных и культурных объектов, строятся школы и детские сады, открываются гостиницы, кафе, рестораны. Город теперь принимает туристов в любое время года, даже зимой на местных горнолыжных курортах, передает yugopolis.ru.