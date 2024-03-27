Рыбалка в Башкирии весной 2024 года — без улова не останетесь

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
С приходом весны на территории Башкирии начинается горячая пора для рыболовов. Времени не так уж много, ведь традиционно с середины апреля будет введен запрет на ловлю рыбы из-за нереста. Поэтому на территорию республики стекаются любители рыбалки с разных уголков страны. Ведь в водоемах водится около 47 видов рыб, а также есть возможность попробовать свои силы в горных реках и озерах.
Итак, чем же отличается рыбалка в Башкирии весной и что нужно знать перед тем, как закинуть удочку?
В Башкортостан не зря едут рыболовы со всей России. Здесь в большом количестве водятся пресноводные хищники, которых можно найти и в других регионах. Это щука, налим, окунь, плотва, лещ и другие виды. Но особый интерес представляет возможность поймать на крючок представителей семейства лососевых.
Чаще всего можно поймать форель и тайменя. Но нужно знать места, где они водятся, а также подобрать специальные снасти. Не так-то просто выловить такую рыбу, особенно, новичкам.
Однако все рыболовы знают, что в водоемах этого региона есть виды рыб, которые находятся на грани исчезновения. Чаще всего их ловят ради удовольствия, а потом отпускают в воду. К таким исчезающим видам можно отнести ручьевую форель, европейского хариуса, стерлядь, русского осетра.
Особый интерес представляет таймень обыкновенный. Это крупнейший лосось в природе, его размер достигает 1,5-2 метров. Рыбаки прозвали его водным тигром из-за того, что он охотится, выпрыгивая из воды. Чаще всего он встречается в горных участках рек Инзер, Сим, Зиган, Зилим, Мендим, Белой и других.
Озера и реки федерального значения доступны для бесплатной рыбалки любому желающему. Для водоемов, арендованных предпринимателями, придется заплатить определенную плату. Ведь владельцы занимаются очисткой пруда, выпускают и подкармливают рыбу и заботятся о соблюдении условий.
Также стоит помнить, что нельзя добывать ценные породы рыб. Для остальных видов существуют ограничения по размеру и весу, поэтому лучше заранее все уточнить. Есть ограничение и на суточный вес улова — не более 5 килограмм на одного рыбака. В случае нарушения можно заплатить штраф.
Например, пойманный таймень обойдется нарушителю в 10 тысяч рублей. Есть и места, где рыбалка запрещена в любое время года.
Всегда запрещена ловля на озёрах Банное и Южное Улянды, реке Белой от Юлдузовского водозабора в Илишевском районе до административной границы села Ангасяк в Дюртюлинском районе, а также от границы села Красный Яр до Солёной горы в Уфимском районе.
На Павловке разрешена не только любительская ловля, но и промышленная добыча. С 2018 года можно рыбачить на Нугушском водохранилище, — отмечает старший госинспектор Росрыболовства по Башкирии Евгений Иванов.
Среди тысяч башкирских водоемов у рыболовов лидирует несколько мест. Уйти с пустыми руками практически невозможно, кроме того, можно поймать и уникальные экспонаты. А рыба клюет практически круглый год, важно только подобрать снасти и подкормку.
Чаще всего рыбаки едут на реку Белую, которую местные называют Агидель. Здесь водятся лещ, сом, голавль, жерех, судак, щука. Водоем проходит по всем крупным городам Башкирии, а характер течения зависит от местности.
Павловское водохранилище еще называют Башкирской Швейцарией из-за великолепных видов. А находится оно всего в двух часах езды от Уфы. Здесь водится огромное количество хищных видов рыбы, но особенно славится павловский лещ. Его размеры порой достигают 5 килограммов.
Славится у рыболовов и река Дема. Она извилистая, быстрая и илистая, потому непригодна для купания. Зато рыба здесь водится в огромном количестве, особенно, лещ, пескарь, окунь, голавль и щука. Опытные рыболовы советуют устраиваться на изгибах реки, рядом с труднодоступными местами и заводями.
Для того, чтобы посидеть на берегу с удочкой в свое удовольствие, рыбаки выбирают озеро Ольховое. Здесь можно поймать небольших карасей и окуней даже ребенку. Для рыбы покрупнее придется плыть на лодке до середины водоема.
Также популярны Голубое озеро, берега реки Сим, озера Аслыкуль и Кандрыкуль, реки Ик и Лемаз. Есть и платные места для рыбалки, оборудованные для удобства рыболовов.
Опытные рыбаки советуют в качестве наживки использовать гречку, отруби, червя или личинки жуков. Тогда результат вас точно порадует!