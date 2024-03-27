Рыбалка в Башкирии весной 2024 года — без улова не останетесь

С приходом весны на территории Башкирии начинается горячая пора для рыболовов. Времени не так уж много, ведь традиционно с середины апреля будет введен запрет на ловлю рыбы из-за нереста. Поэтому на территорию республики стекаются любители рыбалки с разных уголков страны. Ведь в водоемах водится около 47 видов рыб, а также есть возможность попробовать свои силы в горных реках и озерах.