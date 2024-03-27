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Published Сегодня, 08:30

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В Башкирии из регионального бюджета на ремонт памятника выделят 50 млн рублей

Реконструкцию уфимского «Мальчика с кураем» оценили в 50 млн рублей

27 марта 2024, 08:30
Фото: 1MI

В Башкирии из регионального бюджета на ремонт памятника выделят 50 млн рублей

Скульптура является частью истории города.

Хорошо известный уфимцам фонтан «Мальчик с кураем» или, как его ещё называют, «Весенняя песнь» будет отдан под реконструкцию. Власти региона уже в поисках подрядчика для обновления одного из символов города. Стартовая цена работ варьируется в пределах 50,5 млн рублей. Деньги на реконструкцию выделят из городской казны. Работы на объекте планируют завершить до 31 августа.

Уфимцы такую новость восприняли с одобрением.

«Как здорово, что этот памятник отремонтируют. Он очень интересный и заметный среди других. Я люблю бывать в том районе. Сам памятник стоит с фонтаном на территории кинотеатра — живописная прогулочная, парковая зона со скамейками, можно посидеть и отдохнуть с детьми, покататься на роликах, велосипедах», — делится мнением одна из горожанок.

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Напомним, фонтан «Мальчик с кураем» находится перед зданием бывшего кинотеатра «Искра», он был создан по проекту столичного мастера Маргариты Соловьевой-Ефимовой и открыт в 1974 году.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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