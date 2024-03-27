Реконструкцию уфимского «Мальчика с кураем» оценили в 50 млн рублей

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Хорошо известный уфимцам фонтан «Мальчик с кураем» или, как его ещё называют, «Весенняя песнь» будет отдан под реконструкцию. Власти региона уже в поисках подрядчика для обновления одного из символов города. Стартовая цена работ варьируется в пределах 50,5 млн рублей. Деньги на реконструкцию выделят из городской казны. Работы на объекте планируют завершить до 31 августа.
Уфимцы такую новость восприняли с одобрением.
«Как здорово, что этот памятник отремонтируют. Он очень интересный и заметный среди других. Я люблю бывать в том районе. Сам памятник стоит с фонтаном на территории кинотеатра — живописная прогулочная, парковая зона со скамейками, можно посидеть и отдохнуть с детьми, покататься на роликах, велосипедах», — делится мнением одна из горожанок.
Напомним, фонтан «Мальчик с кураем» находится перед зданием бывшего кинотеатра «Искра», он был создан по проекту столичного мастера Маргариты Соловьевой-Ефимовой и открыт в 1974 году.