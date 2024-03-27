Реконструкцию уфимского «Мальчика с кураем» оценили в 50 млн рублей

Хорошо известный уфимцам фонтан «Мальчик с кураем» или, как его ещё называют, «Весенняя песнь» будет отдан под реконструкцию. Власти региона уже в поисках подрядчика для обновления одного из символов города. Стартовая цена работ варьируется в пределах 50,5 млн рублей. Деньги на реконструкцию выделят из городской казны. Работы на объекте планируют завершить до 31 августа.