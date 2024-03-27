Новинки сериалов в 2024 году — лучшие российские премьеры, которые все ждут

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Российские сериалы уже давно перестали ассоциироваться с мыльными операми и плохим сюжетом, наполненном клише. В последние годы россиянам предлагают сериалы на любой вкус с крайне высоким рейтингом. И 2024 год будет богат на новинки!
Давайте узнаем, какие сериалы уже вышли, а какие только планируют выпустить на экраны.
Уже в первые дни 2024 года эффект взорвавшейся бомбы произвел сериал Сергея Минаева «Золотое дно». Сюжет развернулся вокруг наследников миллиардера Градова, которые устроили настоящую войну за имущество покойного. И в погоне за золотом они готовы уничтожать не только врагов, но и друг друга.
Российские режиссеры активно пробуют себя в жанре фэнтези. Сериал «Иные» расскажет о людях со сверхспособностями в 1940-е годы. В центре сюжета девушка Анна, обладающая уникальной силой. Ее мощь может привести мир к катастрофе или спасти его.
Сериал «ГДР» расскажет о тяжелом периоде перед развалом СССР. Огромная империя трещала по швам, а капитана Нечаева отправили в Берлин, чтобы передать секретную информацию. Именно там начинается противостояние служб разведки со всего мира.
О группе «Комбинация» в России слышали все. Их песни до сих пор включают на праздниках и вечеринках. Но как же молодые девочки в 90-е добились такого успеха? О судьбе участниц зрители смогут узнать в сериале, который скоро выйдет на экраны.
Иван Янковский и Любовь Аксенова сыграли в современной интерпретации легендарного произведения. Безработному студенту Раскольникову придется в реалиях XXI века пройти все испытания, уготованные герою культового романа.
Этот сериал придется по душе любителям «Во все тяжкие». Российская версия покажет жизнь молодого парня, страдающего от смертельного заболевания. Отчаявшись, он устраивает подпольную лабораторию по производству запрещенных препаратов.
Новинка есть и для любителей триллеров и сериалов про маньяков. Главному герою сериала «Тайга» придется расследовать серию убийств в маленьком провинциальном городке. И все жертвы — девочки из неблагополучных семей.
Сериал от создателей «Вампиров средней полосы» с Юрием Стояновым в главной роли. Пенсионер, оставшийся без гроша в кармане, объединяется с 15-летней внучкой. Два поколения схлестнулись ради общей цели — разбогатеть.
Адаптацию культового турецкого сериала в российских реалиях ждали многие. Как и в оригинале, сюжет закрутился вокруг студентки и знаменитого архитектора. Ради возвращения бывшей бизнесмен предложил девушке выгодный контракт — заключить фиктивную помолвку.
История «Последнего богатыря» закончилась на третьем фильме, но создатели решили вдохнуть жизнь в эту киновселенную с помощью сериала. В центре сюжета окажутся две дочери Ивана, которым придется снова спасать Белогорье.