Как изменился рынок недвижимости за последние 20 лет

— У нас есть социальные программы, предусмотрено обучение, рыночная система мотивации. Но, повторюсь, самое главное — это надёжность и стабильность. Кроме того, всегда приятно работать в компании, в качестве продукта которой ты уверен. Когда тебе не стыдно смотреть в глаза знакомым, которым ты посоветовал купить дом, и ты с гордостью можешь сказать этот дом построили мы. Строительная компания, она как часовой механизм, который бесперебойно работает только тогда, когда каждый сотрудник качественно выполняет свои задачи. И мои коллеги понимают всю важность своей работы, у нас каждый независимо от того какую позицию в компании он занимает, вкладывает в свою работу всю душу. Кстати, около 25% наших сотрудников живут в домах, которые построила ГК «Жилой Квартал», мне кажется, это тоже показатель.