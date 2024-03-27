Как изменился рынок недвижимости за последние 20 лет

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В Башкирии в январе–феврале ввели в эксплуатацию свыше 557 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель на 20,6% выше, чем было в первые два месяца прошлого года. При этом более 82% из этого объёма приходится на индивидуальные дома. Что, в общем-то, неудивительно, ведь последние годы коттеджи и таунхаусы пользуются повышенным спросом — по данным «Домклик», наш регион занимает 4 место по сделкам с готовым и строящимся жильем. И большой вклад в эти показатели вносят застройщики. О том, что сегодня предпочитают покупатели, как развивается рынок загородной недвижимости и как компании удаётся даже в столь непростые времена развиваться и удерживать лидерскую позицию, мы поговорили с генеральным директором крупнейшего застройщика загородной недвижимости ГК «Жилой Квартал».
— Евгений Борисович, ГК «Жилой Квартал» уже 22 года возводит дома, как за эти 20 лет изменился рынок и предпочтения покупателей?
— В начале 2000-х основным критерием выбора дома была цена. Потребители ориентировались не на комфорт, долговечность, а прежде всего на стоимость дома или строительства. Никто особенно не задумывался о затратах, которые могут возникнуть на этапе эксплуатации. Экономили на всем — материалах, рабочей силе.
Со временем большинство людей пришли к выводу, что, доверяя возведение дома профессионалам, они экономят собственное время и силы, но самое главное — получают качественный результат. Кроме того, всё это время рынок трансформировался под запросы покупателей. Поэтому 12 лет назад мы начали предлагать не просто подряд на дома, а возводить организованные коттеджные посёлки с закрытой территорией.
Например, ГК «Жилой Квартал» один из немногих застройщиков загородного жилья, кто начинает возведение своих проектов с чистого листа. Мы заходим в пустое поле и самостоятельно проектируем, строим и подключаем проекты водозабора и очистных сооружений, газораспределительные и электрические сети, асфальтированные дороги и т. д. Мы подключаем все коммуникации к дому ещё на этапе строительства, поэтому мы уверены, что наши жители всегда будут обеспечены водой, теплом и электроэнергией.
— Насколько сильно изменились за это время проекты?
— Сегодня люди привыкли к комфорту, поэтому важно построить не просто дом, а предложить человеку комплексный продукт. За годы работы мы выработали собственную концепцию, которую называем «Жилокварталье» — это создание многогранного пространства, с собственной экосистемой расширяющей зону личного комфорта жильцов от порога их дома до размера всего коттеджного посёлка или жилого комплекса. Собственная управляющая компания, ухоженные асфальтированные улицы, функциональная спортивная зона для любителей спорта и качественные детские площадки для юных жителей коттеджного посёлка. Мы один из немногих застройщиков коттеджных посёлков в Уфе, кто реализует на территории своих проектов полноценные парки для отдыха и даже обустраивает водоёмы.
Ещё одним важным направлением работы в ГК «Жилой Квартал» является обеспечение социальной инфраструктурой. Понимая, что основная часть наших жителей — это семьи с детьми, мы в обязательном порядке продумываем проекты не только с точки зрения наполнения, но и с точки зрения социальной инфраструктуры. Все жильцы наших коттеджных посёлков не имеют проблем со школой и детским садом, так как во всех проектах они либо находятся в пешей доступности, либо ходит школьный автобус от посёлка до школы и обратно. На сегодняшний день по нашему проекту уже построены и работают 2 образовательных центра в ЖК «Зубово Life Garden» и «Михайловка Green Place», где есть всё для всестороннего развития детей. А в конце этого года будет введён в эксплуатацию современный трёхэтажный учебный центр, под который мы выделили 31 тысячу кв. м рядом с главными въездами на территории коттеджных посёлков «Созвездие Цефей» и «Гудвилл Парк».
Кроме того, мы обращаем большое внимание на логистику. Как правило, большинство жителей загородных поселков работают в городе. И важно, чтобы человеку было удобно и комфортно доехать из дома до работы и обратно. Поэтому все наши проекты находятся недалеко от города, всего 10-15 минут на машине. Для сравнения путь от Черниковки до центра занимает 25-30 минут. Кроме того, рядом со всеми проектами мы размещаем остановки общественного транспорта, что очень удобно для тех, у кого нет личного автомобиля.
— А как изменились предпочтения в выборе жилого пространства?
— Сейчас идёт тренд на сокращение площади приобретаемой недвижимости. Но если в городе это чаще всего связано с уменьшением чека покупки, то в загородном строительстве изменились подходы к архитектуре. В прошлое ушли масштабы и вычурный дизайн, а на первый план вышли рациональность и функциональность. Самые популярные сегодня проекты — это двухэтажные дома с площадью 120-140 кв. м на участке 8-12 соток. Также большим спросом пользуются одноэтажные коттеджи от 80 до 100 кв. м.
— Как вам удаётся все эти годы удерживать лидерскую позицию?
— Для нас строительство не просто бизнес, а любимое дело! У нас есть чёткое понимание того, что мир постоянно меняется, и в условиях неопределенности нужно быть гибкими, поэтому мы разработали концепцию развития компании, которую регулярно «модернизируем». В ней три основных блока, требующие постоянного внимания: высокопрофессиональная команда, устойчивые финансы и свой земельный банк. Есть ещё подблоки, и один из них — развитие продукта и дополнительных сервисов.
— Сегодня много говорят о дефиците сотрудников в строительной отрасли, как вы решаете эту проблему?
— Я искренне считаю, что наши люди — это наше достояние. Большая часть нашего коллектива работают в «Жилом Квартале» по много лет. Кроме того, мы сейчас активно расширяемся. Запустили строительство 2 коттеджных посёлков нового для Уфы формата «Созвездие Цефей» и «Миллаверде», активно возводим жилой комплекс комфорт-класса «Сапфир». Помимо этого, завершаем наши старые проекты, поэтому мы всегда рады взять в нашу дружную команду профессионалов отрасли. За последний год к нам пришло много новых сотрудников. В итоге собралась команда увлечённых высокопрофессиональных людей, которые постоянно находятся в творческом поиске, придумывают что-то необычное, интересное. И очень важно, что нам удаётся создавать комфортный микроклимат в компании, где все сотрудники независимо от стажа работы чувствуют себя частью нашей большой и дружной семьи.
— А что сотрудники ценят в компании? На каких принципах строятся взаимоотношения в коллективе?
— У нас есть социальные программы, предусмотрено обучение, рыночная система мотивации. Но, повторюсь, самое главное — это надёжность и стабильность. Кроме того, всегда приятно работать в компании, в качестве продукта которой ты уверен. Когда тебе не стыдно смотреть в глаза знакомым, которым ты посоветовал купить дом, и ты с гордостью можешь сказать этот дом построили мы. Строительная компания, она как часовой механизм, который бесперебойно работает только тогда, когда каждый сотрудник качественно выполняет свои задачи. И мои коллеги понимают всю важность своей работы, у нас каждый независимо от того какую позицию в компании он занимает, вкладывает в свою работу всю душу. Кстати, около 25% наших сотрудников живут в домах, которые построила ГК «Жилой Квартал», мне кажется, это тоже показатель.
— Какие у вас планы на будущее?
— Мы уверенно стоим на ногах и смотрим в будущее. У компании есть планы развития и несколько площадок под застройку на ближайшие несколько лет. И уже в этом году мы порадуем уфимцев ещё одним высококлассным проектом.
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