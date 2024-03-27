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В Уфе на месяц вводится ограничение на проезд грузового транспорта

Грузовым автомобилям временно запретят въезд в Уфу

27 марта 2024, 04:51
Фото: 1MI

В Уфе на месяц вводится ограничение на проезд грузового транспорта

Данная мера вводится для того, чтобы сохранить городские дороги в целости в период весенней распутицы, сообщили в администрации Уфы.

В Уфе с 1 по 30 апреля вводится ограничение на движение отдельных категорий транспортных средств: запрет будет распространяться на фуры и другие автомобили, перевозящие тяжелые грузы. Так, на въездах в Уфу установят дорожные знаки о запрете движения, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 6 т, а также знаки доп. информации.

При необходимости проехать по Уфе на фуре с грузом, который превышает разрешенную массу, владельцу автомобиля придется заплатить. Сумма может варьироваться в зависимости от веса перевозимого груза и от протяженности маршрута. Средства, полученные при возмещении вреда дорожному полотну, будут направлены на ремонт городских дорог общего пользования.

Подача заявления на получение специального разрешения производится через личный кабинет перевозчика на официальном сайте. Руководителям предприятий, где фигурируют крупнотоннажные грузы, рекомендовано до 1 апреля завести в город необходимое количество строительных материалов, оборудования, топлива, товаров и т. п.

Проверка возложена на инспекторов Госавтоинспекции. За нарушения автомобили будут перемещать на штрафстоянку, а на должностных и юридических лиц будут выписывать штрафы до 500 000 рублей.

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#Общество#Город#Уфа#Весна#Ограничение движения
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