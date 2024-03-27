Грузовым автомобилям временно запретят въезд в Уфу

В Уфе с 1 по 30 апреля вводится ограничение на движение отдельных категорий транспортных средств: запрет будет распространяться на фуры и другие автомобили, перевозящие тяжелые грузы. Так, на въездах в Уфу установят дорожные знаки о запрете движения, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 6 т, а также знаки доп. информации.