Форум «Открытые инновации» будет проводиться в «Сколково» с 10 по 11 апреля

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
Основная цель форума в этом году заключается в формировании представлений о будущем общества, государства и человечества на десятилетия вперед. Практическая задача форума — поиск решений для развития и коммерциализации инновационных технологий в десяти направлениях дорожных карт, утвержденных Правительством РФ и внедряемых в сотрудничестве с ведущими госкорпорациями страны. Об этом пишет 56orb.
Среди перечисленных направлений дорожных карт можно выделить искусственный интеллект, квантовые вычисления, квантовые коммуникации, развитие водородной энергетики на базе природного газа, перспективные космические системы и сервисы, передовое индустриальное программное обеспечение, современные и перспективные сети мобильной связи, новое общесистемное программное обеспечение, системы накопления электроэнергии, а также технологии новых материалов и веществ.
В форуме примут участие авторы «сквозных» технологий, представители корпораций-экосистем, малых технологических компаний, инвесторы и регуляторы рынка, а также эксперты из России и других стран.
Участников ожидает исследование подходов к обеспечению технологического лидерства и технологической безопасности государств в условиях современного разобщенного мира. Они также займутся выявлением современных инновационных трендов и определением основ для дальнейшего ускоренного развития, применимых как для России, так и для стран из объединения БРИКС+.
Ожидается, что на форуме будут обсуждаться актуальные вопросы технологического развития, а также пройдут дискуссии о будущем привычных технологий и отраслей. Форум предусматривает специальный визионерский трек, полностью посвященный этой теме. В рамках форума запланировано провести свыше 40 деловых сессий.
Регистрация на форум «Открытые инновации — 2024» доступна на официальном сайте. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером форума.