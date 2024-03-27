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Форум «Открытые инновации» будет проводиться в «Сколково» с 10 по 11 апреля

Форум «Открытые инновации» будет проводиться в «Сколково» с 10 по 11 апреля

27 марта 2024, 19:19
Мероприятие под названием «Открытые инновации» пройдет 10–11 апреля в технопарке «Сколково». В этом году ключевой темой форума станет активное продвижение «сквозных» технологий, необходимых для расширения суверенитета, а также привлечение бизнеса к реализации государственных инициатив.

Основная цель форума в этом году заключается в формировании представлений о будущем общества, государства и человечества на десятилетия вперед. Практическая задача форума — поиск решений для развития и коммерциализации инновационных технологий в десяти направлениях дорожных карт, утвержденных Правительством РФ и внедряемых в сотрудничестве с ведущими госкорпорациями страны. Об этом пишет 56orb.

Среди перечисленных направлений дорожных карт можно выделить искусственный интеллект, квантовые вычисления, квантовые коммуникации, развитие водородной энергетики на базе природного газа, перспективные космические системы и сервисы, передовое индустриальное программное обеспечение, современные и перспективные сети мобильной связи, новое общесистемное программное обеспечение, системы накопления электроэнергии, а также технологии новых материалов и веществ.

В форуме примут участие авторы «сквозных» технологий, представители корпораций-экосистем, малых технологических компаний, инвесторы и регуляторы рынка, а также эксперты из России и других стран.

Участников ожидает исследование подходов к обеспечению технологического лидерства и технологической безопасности государств в условиях современного разобщенного мира. Они также займутся выявлением современных инновационных трендов и определением основ для дальнейшего ускоренного развития, применимых как для России, так и для стран из объединения БРИКС+.

Ожидается, что на форуме будут обсуждаться актуальные вопросы технологического развития, а также пройдут дискуссии о будущем привычных технологий и отраслей. Форум предусматривает специальный визионерский трек, полностью посвященный этой теме. В рамках форума запланировано провести свыше 40 деловых сессий.

Регистрация на форум «Открытые инновации — 2024» доступна на официальном сайте. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером форума.

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