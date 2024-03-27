Форум «Открытые инновации» будет проводиться в «Сколково» с 10 по 11 апреля

Основная цель форума в этом году заключается в формировании представлений о будущем общества, государства и человечества на десятилетия вперед. Практическая задача форума — поиск решений для развития и коммерциализации инновационных технологий в десяти направлениях дорожных карт, утвержденных Правительством РФ и внедряемых в сотрудничестве с ведущими госкорпорациями страны. Об этом пишет 56orb.