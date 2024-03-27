Эксперты системы ОМС рассказали о способе проверки репродуктивного здоровья

Как сообщает издание rg.ru, по информации Фонда обязательного медицинского страхования, в этом году около 6 миллионов россиян смогут пройти профилактические осмотры для оценки репродуктивного здоровья. В настоящее время во многих странах, включая Российскую Федерацию, наблюдается снижение рождаемости. По данным Росстата, количество бесплодных браков в России составляет от 17% до 24%, в зависимости от региона. Важно отметить, что, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 15% является критическим значением для демографической ситуации в стране. Есть множество причин, которые приводят к такой ситуации.