Эксперты системы ОМС рассказали о способе проверки репродуктивного здоровья

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Они проводятся, чтобы выявить заболевания или состояния, которые могут негативно сказаться на беременности, процессе родов и послеродовом периоде.
Как сообщает издание rg.ru, по информации Фонда обязательного медицинского страхования, в этом году около 6 миллионов россиян смогут пройти профилактические осмотры для оценки репродуктивного здоровья. В настоящее время во многих странах, включая Российскую Федерацию, наблюдается снижение рождаемости. По данным Росстата, количество бесплодных браков в России составляет от 17% до 24%, в зависимости от региона. Важно отметить, что, согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 15% является критическим значением для демографической ситуации в стране. Есть множество причин, которые приводят к такой ситуации.
Эксперты отмечают, что на репродуктивное здоровье влияют не только образ жизни (недостаточная физическая активность, вредные привычки, стресс и другие факторы), но и различные инфекционные заболевания, которые могут оставаться незамеченными, а также врожденные патологии. Поэтому регулярное прохождение диспансеризации может положительно сказаться на репродуктивных функциях и у мужчин, и у женщин.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин подчеркнул, что превентивная медицина, предусмотренная программой государственных гарантий, направлена на профилактику заболеваний и раннее выявление рисков. Она помогает сохранить здоровье и повысить качество жизни граждан. Таким образом, одним из приоритетов остается увеличение объемов профилактической медицинской помощи. Прохождение диспансеризации позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и эффективно лечить их. Кроме того, профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска и предотвратить возможные болезни.
Исследования репродуктивного здоровья проводятся в рамках диспансеризации взрослого населения и являются бесплатными за счет средств обязательного медицинского страхования. Они проводятся в медицинских учреждениях, где граждане прикреплены для получения первичной медицинской помощи. Эксперты системы ОМС напоминают, что в случае возникновения сложностей при прохождении диспансеризации необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию.