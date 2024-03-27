«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» на суше, в море и небе

Подготовка к «Диктанту Победы» в республике идет в штатном режиме. Мы активно проводим все необходимые работы по подготовке к этому важному для нас событию. Диктант имеет большую популярность в нашей республике и привлекает ежегодно более 20 тысяч человек. И это число с каждым годом увеличивается», — рассказал Александр Мельников, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» в Республике Башкортостан, первый заместитель председателя городского совета Уфы.