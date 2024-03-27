«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» на суше, в море и небе

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
В этом году задания будут связаны с 80-летием освобождения Ленинграда, выходом советских войск на границы СССР и другими памятными событиями. Площадки тестирования будут доступны во всех российских регионах и в 50 странах мира, Диктант переведут на пять языков.
В прошлом году число участников превысило 1,9 миллиона человек, а площадок диктанта было более 21 тысячи. Организаторы планируют увеличить эти цифры в текущем году.
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», тестирование пройдет в различных местах, таких как школы, музеи, вокзалы, аэропорты, и даже в самолетах. Вопросы для теста составляют ведущие ученые-историки, а подготовительные тесты доступны на сайте диктантпобеды.рф.
Центральная площадка акции — Музей Победы в Москве — представит в новых регионах тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы» в восьми федеральных округах. Акция проходит под эгидой партийного проекта «Историческая память». Участие в ней принимают различные организации и ведомства, включая Минобороны, Росгвардию, МВД и МЧС.
«Диктант Победы» в Башкортостане по традиции проходит очень масштабно. Как и в прошлом году, в республике будет работать порядка 400 площадок. В 2024 году главной площадкой для проведения диктанта станет штаб общественной поддержки «Единой России». Здесь соберутся видные деятели культуры и науки, волонтеры, участники СВО, депутаты, студенты, общественные деятели.
В этом году задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.
Подготовка к «Диктанту Победы» в республике идет в штатном режиме. Мы активно проводим все необходимые работы по подготовке к этому важному для нас событию. Диктант имеет большую популярность в нашей республике и привлекает ежегодно более 20 тысяч человек. И это число с каждым годом увеличивается», — рассказал Александр Мельников, региональный координатор партийного проекта «Историческая память» в Республике Башкортостан, первый заместитель председателя городского совета Уфы.