Дождь, снег и сильный ветер: каким будет четверг в Уфе

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
С 20:00 27 марта в течение суток будет облачная погода. Жителям обещают дождь со снегом, переходящий в снег, мокрый снег налипнет на провода и деревья, на дорогах будет снежный накат и гололедица.
Юго-восточный ветер подует со скоростью 8-13 метров в секунду, местами — до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем достигнет нуля градусов.
Уфимцев попросили соблюдать меры безопасности. Пешеходам нужно аккуратнее проходить мимо домов, спускаться с лестниц, выходить из общественного транспорта, переходить проезжие части дорог. Водителям нужно не гонять, выдерживать дистанцию и не парковать транспортные средства где попало.