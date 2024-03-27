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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Дождь, снег и сильный ветер: каким будет четверг в Уфе

Дождь, снег и сильный ветер: каким будет четверг в Уфе

27 марта 2024, 14:23
Фото: 1MI
В Уфе спрогнозировали ухудшение погодных условий. Жителей предупредили о дождях и снеге. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.

С 20:00 27 марта в течение суток будет облачная погода. Жителям обещают дождь со снегом, переходящий в снег, мокрый снег налипнет на провода и деревья, на дорогах будет снежный накат и гололедица.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 8-13 метров в секунду, местами — до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем достигнет нуля градусов.

Уфимцев попросили соблюдать меры безопасности. Пешеходам нужно аккуратнее проходить мимо домов, спускаться с лестниц, выходить из общественного транспорта, переходить проезжие части дорог. Водителям нужно не гонять, выдерживать дистанцию и не парковать транспортные средства где попало.

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#Уфа#Дождь#Снег#Окружающая среда#Управление гражданской защиты#Марина Шорина
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