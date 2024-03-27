Депутат Госдумы Яна Лантратова: нужна единая образовательная платформа ЕАЭС

В Государственной Думе предлагают использовать имеющийся у российских разработчиков опыт создания обучающих платформ для реализации идеи площадки, которая будет полезна всем государствам ЕАЭС.

Лантратова написала письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В нём говорится о необходимости единой образовательной платформы для входящих в ЕАЭС стран. Депутат отметила, что Российская Федерация имеет уникальный опыт в создании различных обучающих платформ. Например, в 2020 году портал «Российской электронной школы» посетили около 50 млн пользователей из-за границы, пишет RT. Общая платформа для Евразийского экономического союза поможет обмениваться передовым педагогическим опытом, методическими пособиями и не только. Также, по мнению Лантратовой, сделает более эффективной распространение русской культуры, языка, традиций для будущих трудовых мигрантов, намеревающихся искать работу в России.