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Депутат Госдумы Яна Лантратова: нужна единая образовательная платформа ЕАЭС

Депутат Госдумы Яна Лантратова: нужна единая образовательная платформа ЕАЭС

27 марта 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
В Государственной Думе предлагают использовать имеющийся у российских разработчиков опыт создания обучающих платформ для реализации идеи площадки, которая будет полезна всем государствам ЕАЭС.

Лантратова написала письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В нём говорится о необходимости единой образовательной платформы для входящих в ЕАЭС стран.

Депутат отметила, что Российская Федерация имеет уникальный опыт в создании различных обучающих платформ. Например, в 2020 году портал «Российской электронной школы» посетили около 50 млн пользователей из-за границы, пишет RT.

Общая платформа для Евразийского экономического союза поможет обмениваться передовым педагогическим опытом, методическими пособиями и не только.

Также, по мнению Лантратовой, сделает более эффективной распространение русской культуры, языка, традиций для будущих трудовых мигрантов, намеревающихся искать работу в России.

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