Депутат Госдумы Яна Лантратова: нужна единая образовательная платформа ЕАЭС

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Лантратова написала письмо на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В нём говорится о необходимости единой образовательной платформы для входящих в ЕАЭС стран.
Депутат отметила, что Российская Федерация имеет уникальный опыт в создании различных обучающих платформ. Например, в 2020 году портал «Российской электронной школы» посетили около 50 млн пользователей из-за границы, пишет RT.
Общая платформа для Евразийского экономического союза поможет обмениваться передовым педагогическим опытом, методическими пособиями и не только.
Также, по мнению Лантратовой, сделает более эффективной распространение русской культуры, языка, традиций для будущих трудовых мигрантов, намеревающихся искать работу в России.