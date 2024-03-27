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Буцаев: В половине субъектов РФ запустили лаборатории по изучению удобрений из навоза

Буцаев: В половине субъектов РФ запустили лаборатории по изучению удобрений из навоза

27 марта 2024, 12:22
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) проанализировал количество лабораторий, занимающихся проверкой качества удобрений из сельскохозяйственных отходов, включая навоз.

По итогам проверки было обнаружено, что функционирование таких лабораторий наблюдается только в 43 регионах страны, а их общее число составляет 76, пишет newsnn.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что из проведенного анализа стало ясно, что 68 лабораторий занимаются тестированием органических удобрений из отходов сельского хозяйства, а остальные — исследованием продукции, полученной из побочных продуктов животноводства.

Денис Буцаев уточнил, что в Минсельхоз России уже направлены предложения о расширении сети таких лабораторий и введении обязательной сертификации органической продукции, полученной из побочных продуктов животноводства и отходов сельского хозяйства.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский пояснил, что сертификация является необходимой для обеспечения безопасности удобрений, которые будут использоваться для улучшения плодородия почв и, возможно, для озеленения и благоустройства населенных пунктов.

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