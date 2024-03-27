Буцаев: В половине субъектов РФ запустили лаборатории по изучению удобрений из навоза

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
По итогам проверки было обнаружено, что функционирование таких лабораторий наблюдается только в 43 регионах страны, а их общее число составляет 76, пишет newsnn.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что из проведенного анализа стало ясно, что 68 лабораторий занимаются тестированием органических удобрений из отходов сельского хозяйства, а остальные — исследованием продукции, полученной из побочных продуктов животноводства.
Денис Буцаев уточнил, что в Минсельхоз России уже направлены предложения о расширении сети таких лабораторий и введении обязательной сертификации органической продукции, полученной из побочных продуктов животноводства и отходов сельского хозяйства.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский пояснил, что сертификация является необходимой для обеспечения безопасности удобрений, которые будут использоваться для улучшения плодородия почв и, возможно, для озеленения и благоустройства населенных пунктов.