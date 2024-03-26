Жителям Башкирии придется платить за операции с земельными участками

В Госсобрании поясняют, что такая практика уже актуальна для Москвы и Московской области. Планируется ввести её на всех территориях России. Если изменения вступят в силу, то у регионов появится право плату за изменение вида разрешенного использования земли учитывать в счёт местного бюджета.