Жителям Башкирии придется платить за операции с земельными участками

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, 28 марта состоится пленарное заседание Госсобрания Башкирии, где депутаты вынесут на повестку дня проект федерального закона «О внесении изменения в статью 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Согласно законопроекту у регионов может появиться право устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка, которые принадлежат физическим или юридическим лицам. Сделать это можно будет в отдельных случаях. К примеру, когда новый вид разрешенного использования необходим для возведения или реконструкции объекта капитального строительства.
В Госсобрании поясняют, что такая практика уже актуальна для Москвы и Московской области. Планируется ввести её на всех территориях России. Если изменения вступят в силу, то у регионов появится право плату за изменение вида разрешенного использования земли учитывать в счёт местного бюджета.