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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

В Башкирии рассматривают новые возможности для пополнения регионального бюджета

Жителям Башкирии придется платить за операции с земельными участками

26 марта 2024, 05:29
Фото: 1MI

В Башкирии рассматривают новые возможности для пополнения регионального бюджета

Для этого необходимо внести изменения в закон.

Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, 28 марта состоится пленарное заседание Госсобрания Башкирии, где депутаты вынесут на повестку дня проект федерального закона «О внесении изменения в статью 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Согласно законопроекту у регионов может появиться право устанавливать плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка, которые принадлежат физическим или юридическим лицам. Сделать это можно будет в отдельных случаях. К примеру, когда новый вид разрешенного использования необходим для возведения или реконструкции объекта капитального строительства.

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В Госсобрании поясняют, что такая практика уже актуальна для Москвы и Московской области. Планируется ввести её на всех территориях России. Если изменения вступят в силу, то у регионов появится право плату за изменение вида разрешенного использования земли учитывать в счёт местного бюджета.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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