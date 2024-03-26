Жители Башкирии просят отремонтировать школу, в которой учатся дети из трех деревень

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
К властям обратились жители Абзелиловского района. Они настаивают на проведении капитального ремонта здания школы в селе Амангильдино, которое, по их словам, не ремонтировалось почти полвека — с момента постройки в 1975 году и сейчас находится в аварийном состоянии.
Жители муниципалитета считают, что находится в школе небезопасно: там осыпается потолок, а по стенам расползаются трещины. В связи с этим они просят о капремонте либо об открытии новой школы. Подчеркивается, что в школе села Амангильдино учатся дети из трех деревень.
— Многие года обходились косметическим ремонтом. Но сейчас состояние школы не позволяет обучаться там детям, внутри находится не безопасно как детям, так и сотрудникам, пошли трещины по стене, сыпется потолок. На данный момент в целях безопасности школа полностью закрыта, — пишет Леся М-З.
По словам местных жителей, они также направили обращение в региональное Министерство Образования и Науки, однако там его перенаправили в администрацию района, у которого, как говорят местные, нет средств для восстановление школы.
На комментарий отреагировал представитель муниципальной администрации, ответив, что сообщение по вопросу школы в селе Амангильдино «приняли в работу».
Ранее, Следственный комитет организовал проверку из-за падения на девочку плитки с потолка нефтекамской школы. Как выяснил Mkset, за ремонт школы отвечало ООО «Билд». В октябре 2023 года компания оказалась замешана в скандале, связанном с недоделанным капитальным ремонтом школы в Мишкинском районе. Подрядчик получил 76,5 млн рублей, но работы по ремонту систем водоснабжения и канализации не были выполнены.