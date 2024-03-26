mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Дети из трех деревень в Башкирии учатся в школе с ремонтом полувековой давности

Жители Башкирии просят отремонтировать школу, в которой учатся дети из трех деревень

26 марта 2024, 06:58
Фото: 1MI

Дети из трех деревень в Башкирии учатся в школе с ремонтом полувековой давности

По мнению местных жителей, находится в школе попросту небезопасно.
Сюжет
Дети

К властям обратились жители Абзелиловского района. Они настаивают на проведении капитального ремонта здания школы в селе Амангильдино, которое, по их словам, не ремонтировалось почти полвека — с момента постройки в 1975 году и сейчас находится в аварийном состоянии.

Фото: Леся М-З/ VK.com

Жители муниципалитета считают, что находится в школе небезопасно: там осыпается потолок, а по стенам расползаются трещины. В связи с этим они просят о капремонте либо об открытии новой школы. Подчеркивается, что в школе села Амангильдино учатся дети из трех деревень.

— Многие года обходились косметическим ремонтом. Но сейчас состояние школы не позволяет обучаться там детям, внутри находится не безопасно как детям, так и сотрудникам, пошли трещины по стене, сыпется потолок. На данный момент в целях безопасности школа полностью закрыта, — пишет Леся М-З.
Фото: Леся М-З/ VK.com

По словам местных жителей, они также направили обращение в региональное Министерство Образования и Науки, однако там его перенаправили в администрацию района, у которого, как говорят местные, нет средств для восстановление школы.

На комментарий отреагировал представитель муниципальной администрации, ответив, что сообщение по вопросу школы в селе Амангильдино «приняли в работу».

Ранее, Следственный комитет организовал проверку из-за падения на девочку плитки с потолка нефтекамской школы. Как выяснил Mkset, за ремонт школы отвечало ООО «Билд». В октябре 2023 года компания оказалась замешана в скандале, связанном с недоделанным капитальным ремонтом школы в Мишкинском районе. Подрядчик получил 76,5 млн рублей, но работы по ремонту систем водоснабжения и канализации не были выполнены.

Читайте также:
Закрытую школу в Уфе отремонтируют за полмиллиарда рублей115 конфликтных случаев в школах: детский омбудсмен Башкирии сделала важное заявлениеЖительница Уфы планировала атаку на свою бывшую школу
#Общество#Дети#Образование#Новости Башкирии#Школа#Азамат Нухов
Подпишитесь
Страшный пожар в Башкирии едва не унёс жизни пяти человек
Вчера, 18:35
В Уфе заядлый «вейпер» попал в психобольницу из-за никотина
Сегодня, 04:30
Металлобаза в Башкирии задолжала сотрудникам 1 млн рублей зарплат
Вчера, 14:53
Известно, где чаще всего в Башкирии травятся алкоголем
Сегодня, 03:34
Прокуратура начала проверку после пожара, в котором едва не погибли пять человек
Сегодня, 03:23
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"