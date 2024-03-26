В Уфе жители трёх районов сегодня останутся без воды

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Предприятие «Уфаводоканал» сегодня оповещает уфимцев о плановом отключении воды. Такие неудобства жителям Уфы предстоит потерпеть из-за проведения ремонтных работ.
Итак, без холодной воды 26 марта с 10 до 22 часов останутся жители Калининского района, отключения произведут в многоквартирных домах на ул. Транспортная, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6.
Холодной воды сегодня также не будет в Ленинском районе с 11 до 17 часов. Это предупреждение для уфимцев, проживающих на ул. Ахметова, 285, 283, 281, 279, 277, 277а, 275, 275/1, 273, 239, 217, 207; а также для жителей адресов переулок Запорожский, 30, 32.
Жильцы Советского района с 10.30 часов 26 марта до 03.30 часов 27 марта тоже останутся без холодной воды, это касается дома на ул. Братьев Кадомцевых, 14.