mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Башкирии жители нескольких районов столицы останутся без воды

В Уфе жители трёх районов сегодня останутся без воды

26 марта 2024, 04:50
Фото: 1MI

В Башкирии жители нескольких районов столицы останутся без воды

В отдельных домах воды не будет 12 часов.

Предприятие «Уфаводоканал» сегодня оповещает уфимцев о плановом отключении воды. Такие неудобства жителям Уфы предстоит потерпеть из-за проведения ремонтных работ.

Итак, без холодной воды 26 марта с 10 до 22 часов останутся жители Калининского района, отключения произведут в многоквартирных домах на ул. Транспортная, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6.

Уфимцы остались без воды из-за аварии
Узнать подробнее

Холодной воды сегодня также не будет в Ленинском районе с 11 до 17 часов. Это предупреждение для уфимцев, проживающих на ул. Ахметова, 285, 283, 281, 279, 277, 277а, 275, 275/1, 273, 239, 217, 207; а также для жителей адресов переулок Запорожский, 30, 32.

Жильцы Советского района с 10.30 часов 26 марта до 03.30 часов 27 марта тоже останутся без холодной воды, это касается дома на ул. Братьев Кадомцевых, 14.

Читайте также:
«Весь дом в бочках» уфимцам без водопровода приходится пользоваться талой водой
#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
Подпишитесь
Страшный пожар в Башкирии едва не унёс жизни пяти человек
Вчера, 18:35
В Уфе заядлый «вейпер» попал в психобольницу из-за никотина
Сегодня, 04:30
Металлобаза в Башкирии задолжала сотрудникам 1 млн рублей зарплат
Вчера, 14:53
Известно, где чаще всего в Башкирии травятся алкоголем
Сегодня, 03:34
Прокуратура начала проверку после пожара, в котором едва не погибли пять человек
Сегодня, 03:23
Паводок в Башкирии: какие города и деревни могут оказаться в зоне подтопления
24 марта, 05:22
"