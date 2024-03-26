В Уфе жители трёх районов сегодня останутся без воды

Холодной воды сегодня также не будет в Ленинском районе с 11 до 17 часов. Это предупреждение для уфимцев, проживающих на ул. Ахметова, 285, 283, 281, 279, 277, 277а, 275, 275/1, 273, 239, 217, 207; а также для жителей адресов переулок Запорожский, 30, 32.