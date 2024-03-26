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Published Сегодня, 04:30

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Updated Сегодня, 04:32

Уфимец попал в психобольницу после курения вейпа

В Уфе заядлый «вейпер» попал в психобольницу из-за никотина

26 марта 2024, 04:30
Фото: FreePik

Уфимец попал в психобольницу после курения вейпа

В организме пациента обнаружили повышенное содержание никотиновых веществ.

В Уфе заядлый курильщик попал в психиатрическую больницу — мужчина бредил и видел галлюцинации. Об этом рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

Врачи обнаружили в теле пациента крайне высокое содержание никотина. Медики выяснили, что мужчина очень часто курил — как электронные сигареты, так и табак.

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«При курении электронных сигарет в организм поступает много опасных веществ. Одно из них — акролеин, относящийся к чрезвычайно токсичным веществам. Вейп замедляет развитие мозга, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и нервную систему. Среди других побочных эффектов — ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, а также когнитивные нарушения», — рассказал руководитель ведомства.
#Уфа
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