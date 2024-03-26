В Уфе заядлый «вейпер» попал в психобольницу из-за никотина

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В Уфе заядлый курильщик попал в психиатрическую больницу — мужчина бредил и видел галлюцинации. Об этом рассказал глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
Врачи обнаружили в теле пациента крайне высокое содержание никотина. Медики выяснили, что мужчина очень часто курил — как электронные сигареты, так и табак.
«При курении электронных сигарет в организм поступает много опасных веществ. Одно из них — акролеин, относящийся к чрезвычайно токсичным веществам. Вейп замедляет развитие мозга, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и нервную систему. Среди других побочных эффектов — ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, а также когнитивные нарушения», — рассказал руководитель ведомства.