В Уфе из-за опасных инфекций скончалась 4-месячная девочка

Эта трагическая история случилась в семье 39-летней уфимки. Женщина вместе с супругом долгое время мечтали стать родителями. Забеременеть не позволяли проблемы со здоровьем. Однако пара не сдавалась. Они прошли много испытаний, прежде чем случилось чудо. Положительный результат на беременность показала лишь восьмая попытка ЭКО. Будущие родители были очень счастливы, даже несмотря на то, что все девять месяцев вынашивания малышки были довольно тяжелыми.