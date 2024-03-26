В Уфе из-за опасных инфекций скончалась 4-месячная девочка

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Эта трагическая история случилась в семье 39-летней уфимки. Женщина вместе с супругом долгое время мечтали стать родителями. Забеременеть не позволяли проблемы со здоровьем. Однако пара не сдавалась. Они прошли много испытаний, прежде чем случилось чудо. Положительный результат на беременность показала лишь восьмая попытка ЭКО. Будущие родители были очень счастливы, даже несмотря на то, что все девять месяцев вынашивания малышки были довольно тяжелыми.
Девочка родилась на свет с множественными патологиями. Но супруги не стали унывать, ведь они так долго мечтали о статусе мамы и папы. Старались всё сделать, чтобы восстановить здоровье дочки, которую назвали Фаина.
За месяц до трагических событий малышка проходила очередное лечение в больнице, под наблюдением врачей она пробыла две недели. И как только стала лучше себя чувствовать, Фаину вместе с мамой отпустили домой.
Вскоре, 12 марта, ребенок снова стал недомогать, девочку беспокоили сильный насморк и кашель. Родителям Фаины снова пришлось обращаться к медикам. Во время осмотра состояние девочки не вызывало беспокойства, не было никаких проблем с легкими и дыханием. И маленькую Фаину снова отправили лечиться в домашних условиях. А уже 14 марта случилось самое страшное, родители нашли дочку мертвой.
Процедура вскрытия показала, что организм ребенка был очень слаб и шансов выкарабкаться на этот раз у Фаины почти не было. Сниженный иммунитет не смог справиться с опасными инфекциями. Причём их оказалось сразу две — клебсиелла и стрептококк. Эти бактерии вызывают острую бактериальную пневмонию. Именно поэтому малышке быстро стало плохо, а старые заболевания лишь обострили ситуацию. У четырёхмесячного младенца перестали функционировать практически все органы, и Фаина скончалась.
В данный момент в деталях этой трагической истории разбираются правоохранительные органы, проводится проверка.