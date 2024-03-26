В Башкирии восстановленная после банкротства фабрика будет производить 480 тонн мяса

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В Чекмагушевском районе Башкирии запустили новый производственный корпус птицефабрики «Чермасан». Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
Цех был открыт в рамках выставка «АгроКомплекс-2024». Как рассказал руководитель республики, ранее предприятие было признано банкротом. В минувшем году инвестор смог возродить разорившееся предприятие. По оценкам, оно будет производить до 480 тонн мяса птицы в год.
«Мы видим, что у нашего АПК — хорошее будущее. Мы видим, что у нашего АПК — хорошее будущее. А нынешние достижения можно оценить в выставочном комплексе „Уфа ЭКСПО“ до 29 марта», — написал Хабиров.