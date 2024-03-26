В Башкирии восстановленная после банкротства фабрика будет производить 480 тонн мяса

Цех был открыт в рамках выставка «АгроКомплекс-2024». Как рассказал руководитель республики, ранее предприятие было признано банкротом. В минувшем году инвестор смог возродить разорившееся предприятие. По оценкам, оно будет производить до 480 тонн мяса птицы в год.