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В Башкирии запустили новый корпус птицефабрики

В Башкирии восстановленная после банкротства фабрика будет производить 480 тонн мяса

26 марта 2024, 07:54
Фото: Радий Хабиров/Telegram

В Башкирии запустили новый корпус птицефабрики

Восстановленное после банкротства предприятие будет производить сотни тонн мяса.

В Чекмагушевском районе Башкирии запустили новый производственный корпус птицефабрики «Чермасан». Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

Цех был открыт в рамках выставка «АгроКомплекс-2024». Как рассказал руководитель республики, ранее предприятие было признано банкротом. В минувшем году инвестор смог возродить разорившееся предприятие. По оценкам, оно будет производить до 480 тонн мяса птицы в год.

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«Мы видим, что у нашего АПК — хорошее будущее. Мы видим, что у нашего АПК — хорошее будущее. А нынешние достижения можно оценить в выставочном комплексе „Уфа ЭКСПО“ до 29 марта», — написал Хабиров.

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#Уфа
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