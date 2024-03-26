В Башкирии внедрят видеонаблюдение с функцией распознавания лиц

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
О том, что такой проект нужен в республике уже сегодня заявил премьер-министр Андрей Назаров на заседании правительства. Система видеонаблюдения с распознаванием лиц — это уже не роскошь, это необходимость, особенно учитывая «появление новых рисков».
«С учетом большого количества международных мероприятий, запланированных к проведению в течение года, прошу Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям совместно с министерством финансов внести предложения о наличии возможностей выделения дополнительного финансирования на развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“», — отметил Андрей Назаров.
Камеры с функцией идентификации лица человека могут делать очень важные вещи, позволяя находить людей в розыске, обнаруживая пропавших без вести детей, они помогают отслеживать места массового скопления людей и автоматически считывать признаки пожара.
На сегодняшний день в республике уже проведена большая работа относительно уличного наблюдения, функционирует система из 4 тыс. уличных камер. Практически все выведены в дежурную часть МВД.
«На текущий момент система видеонаблюдения объединяет более 4 тыс. камер, 99% которых выведены в дежурные части отделов полиции и Единые дежурно-диспетчерские службы. Количество камер за пять лет увеличено на 3,2 тыс. единиц. Благодаря использованию подсистемы в 2023 году раскрыто 158 преступлений», — рассказал врио председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
При этом стоит отметить и то, что система распознавания лиц никаким образом не ведёт к злоупотреблению гражданской свободы. Камеры снимают данные, но они не являются биометрическими. Простыми словами по одному изображению с уличной камеры не получится взять и оформить на человека кредит. Другое дело — найти преступника или даже потерянные документы.
Уникальная система распознавания лиц через умные камеры уже внедрена на улицах Москвы. К 2017 году здесь насчитывалось 1,5 тыс. камер. Общая стоимость такого оснащения сегодня оценивается в 5 млрд рублей. Ну, а пользу таких устройств подтверждает статистика: с 2023 года благодаря системе видеонаблюдения в Москве было найдено почти 8 тысяч человек, находившихся в федеральном розыске.
В Башкирии Андрей Назаров также поручил выделить средства на распространение такой системы в регионе.