В Башкирии внедрят видеонаблюдение с функцией распознавания лиц

При этом стоит отметить и то, что система распознавания лиц никаким образом не ведёт к злоупотреблению гражданской свободы. Камеры снимают данные, но они не являются биометрическими. Простыми словами по одному изображению с уличной камеры не получится взять и оформить на человека кредит. Другое дело — найти преступника или даже потерянные документы.