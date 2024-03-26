В Башкирии сотрудницу МВД уволили из-за пропажи двух тысяч уголовных дел

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Лилия Мустаева занимала должность начальника по расследованию преступлений в третьем отделе, в её обязанности входило ведение архивных дел. В 2022-м в организации прошла проверка, в ходе которой комиссия обнаружила документы семилетней давности. По правилам их давно должны были уничтожить. Избавиться от конфиденциальных бумаг Лилия попросила двух своих подчинённых. Старший лейтенант Шарипов и майор Файзулин обязались выполнить поручение. Сама сотрудница МВД в этот момент оказалась на больничном. Женщина находилась в положении. Она следила за своим здоровьем, так как до этого уже пережила выкидыш и наконец, снова смогла забеременеть через ЭКО.
Позже на границе с Казахстаном таможенниками была остановлена фура. В результате проверки внутри обнаружили 1956 уголовных дел из Уфы. Выяснилось, что подчиненные Лилии, которым она поручила ликвидировать документы просто сдали их в макулатуру, чтобы заработать 7 тысяч рублей. МВД по РБ прокомментировало сложившуюся ситуацию корреспонденту МКсеть.
«В июле текущего года один из руководителей следственного подразделения Отдела полиции № 3 нарушил установленный порядок уничтожения уголовных дел, прекращенных по сроку давности и хранящихся в архиве. Он подготовил акты об уничтожении и передал материалы уголовных дел для уничтожения не уполномоченным на это сотрудникам территориального отдела полиции. При этом комиссионное участие уполномоченных должностных лиц с целью сверки материалов, отобранных для уничтожения, и фиксации факта уничтожения уголовных дел, не обеспечил», — заявили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
За то, что дела так и не были уничтожены Лилию уволили с работы. На фоне переживаний с женщиной снова произошло несчастье — она во второй раз потеряла ребёнка. С 2022 года бывшая сотрудница МВД предпринимает попытки защитить свои права и восстановиться на работе, виноватой она себя не считает. Однако, суд решил не вмешиваться в служебные дела ведомства. Сейчас Лилия готовится дойти со своей историей до Верховного суда РФ и уже там побороться за справедливость.