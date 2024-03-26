В Башкирии сотрудницу МВД уволили из-за пропажи двух тысяч уголовных дел

За то, что дела так и не были уничтожены Лилию уволили с работы. На фоне переживаний с женщиной снова произошло несчастье — она во второй раз потеряла ребёнка. С 2022 года бывшая сотрудница МВД предпринимает попытки защитить свои права и восстановиться на работе, виноватой она себя не считает. Однако, суд решил не вмешиваться в служебные дела ведомства. Сейчас Лилия готовится дойти со своей историей до Верховного суда РФ и уже там побороться за справедливость.