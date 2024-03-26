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Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

В Башкирии вводится льготный проезд на электричках для пенсионеров

В Башкирии с 1 апреля изменится стоимость проезда на электричках

26 марта 2024, 07:11
Фото: 1MI

В Башкирии вводится льготный проезд на электричках для пенсионеров

Подробности сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

В Башкирии начнет действовать скидка на проезд пригородным железнодорожным транспортом для пенсионеров. Скидка в размере 50% от стоимости проезда предоставляется в период с 1 апреля по 31 октября.

Для получения льготы при покупке билета нужно предъявить паспорт и документ, удостоверяющий льготный статус гражданина.

Ранее Радий Хабиров предложил установить льготный проезд по Восточному выезду для ветеранов боевых действий. Отметим, что до 1 апреля 2024 года проезд по трассе будет бесплатным. После, по информации регионального Минтранса, стоимость проезда составит 20 и 100 рублей для легковых автомобилей, 50 и 250 — для грузовых в ночное и дневное время соответственно.

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#Общество#Уфа#Пенсионеры#Новости Башкирии#Транспорт#Электричка
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