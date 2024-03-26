В Башкирии с 1 апреля изменится стоимость проезда на электричках

Ранее Радий Хабиров предложил установить льготный проезд по Восточному выезду для ветеранов боевых действий. Отметим, что до 1 апреля 2024 года проезд по трассе будет бесплатным. После, по информации регионального Минтранса, стоимость проезда составит 20 и 100 рублей для легковых автомобилей, 50 и 250 — для грузовых в ночное и дневное время соответственно.