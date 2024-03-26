В Башкирии растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Среди общего числа заболевших, 44,9% — несовершеннолетние. На протяжение трех недель среди респираторных инфекций доминирует риновирус. Жителей региона просят не забывать о профилактике.
Напомним, что в феврале у жителей Башкирии еще находили коронавирус. За сутки инфекцию подхватывали несколько десятков граждан.
Врачи-инфекционисты предсказывали, что в текущем году коронавирус не перестанет мутировать. Будет меняться не только его структура, но и вирулентность. Также должны измениться способы передачи инфекции.