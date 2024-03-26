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Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

В Башкирии растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Башкирии растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

26 марта 2024, 15:20
Фото: 1MI
В Башкирии на 12-й неделе зарегистрировано 24,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом. За семь дней этот показатель вырос на 5,8%. Об этом доложили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Среди общего числа заболевших, 44,9% — несовершеннолетние. На протяжение трех недель среди респираторных инфекций доминирует риновирус. Жителей региона просят не забывать о профилактике.

Напомним, что в феврале у жителей Башкирии еще находили коронавирус. За сутки инфекцию подхватывали несколько десятков граждан.

Врачи-инфекционисты предсказывали, что в текущем году коронавирус не перестанет мутировать. Будет меняться не только его структура, но и вирулентность. Также должны измениться способы передачи инфекции.

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#Общество#Башкортостан#Роспотребнадзор#Грипп#ОРВИ#Марина Шорина
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