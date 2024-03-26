В Башкирии аферисту, обманывавшему пенсионеров, дали 4 года тюрьмы

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Ишимбае вынесли приговор мужчине за мошенничество и кражу имущества, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Как утверждает следствие, в марте минувшего года житель республики связался с неустановленным лицом, с которым обсудил схему мошенничества. Сообщник подсудимого обзванивал пожилых жителей Ишимбая и рассказывал, якобы их родственник попал в ДТП, а чтобы «замять» дело, нужно срочно найти круглую сумму денег. Таким образом злоумышленники похитили у людей более 1,6 млн рублей.
Вскоре полицейские выяснили, что мужчина причастен и к другим эпизодам: в январе прошлого года он похитил у двоих человек телефоны. Причем один из них он попросил выкрасть свою несовершеннолетнюю знакомую. Через приложение на похищенном смартфоне он снял со счета потерпевшего 47 тысяч рублей.
«Подсудимый признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил требования потерпевших о взыскании денежных средств. В отношении девушки судом также вынесен обвинительный приговор», — гласит сообщение прокуратуры.