В Башкирии аферисту, обманывавшему пенсионеров, дали 4 года тюрьмы

Вскоре полицейские выяснили, что мужчина причастен и к другим эпизодам: в январе прошлого года он похитил у двоих человек телефоны. Причем один из них он попросил выкрасть свою несовершеннолетнюю знакомую. Через приложение на похищенном смартфоне он снял со счета потерпевшего 47 тысяч рублей.