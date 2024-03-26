Укол санкциями: горные курорты России останутся без канатных дорог?

Однако расширение и угроза вторичных санкций заставляет заказчиков из России задуматься, учитывая, что сегодня они могут согласиться, а завтра — из-за угрозы вторичных санкций — поставки прекратить. В такой ситуации пострадает не только китайский производитель, но и российская сфера туризма. Если BMHRI успеет поставить на российском курорте свои подъемники, то в случае вторичных санкций США Китай откажется от сотрудничества в этой сфере, а в России обрубятся все возможности дальнейшего получения запчастей и сервисного обслуживания. И это может оказаться критической проблемой для курорта, которому придется еще раз вкладываться в переоснащение своих трасс.