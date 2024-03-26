Укол санкциями: горные курорты России останутся без канатных дорог?

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В Китае к вторичным санкциям от Запада относятся внимательно. Например, три госбанка Китая ужесточили платежи в адрес российских импортеров, турецкие банки тоже начали ограничивать проведение переводов с Россией. При этом санкции затронули сферы, далекие от ВПК и СВО. Например, из-за этого главный поставщик канатных дорог для российских горных курортов — австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH — ушла с рынка. При том, что на территории России и СНГ австрийцы начали работать еще в 1997 году и за это время реализовали более 130 проектов, в том числе для олимпийских объектов. Крупнейшая государственная китайская компания-производитель канатных дорог BMHRI тут же проявила свой интерес.
Однако расширение и угроза вторичных санкций заставляет заказчиков из России задуматься, учитывая, что сегодня они могут согласиться, а завтра — из-за угрозы вторичных санкций — поставки прекратить. В такой ситуации пострадает не только китайский производитель, но и российская сфера туризма. Если BMHRI успеет поставить на российском курорте свои подъемники, то в случае вторичных санкций США Китай откажется от сотрудничества в этой сфере, а в России обрубятся все возможности дальнейшего получения запчастей и сервисного обслуживания. И это может оказаться критической проблемой для курорта, которому придется еще раз вкладываться в переоснащение своих трасс.
Подробнее — в материале «Новых известий».